La AEMET activa avisos por calor en Canarias con máximas de hasta 40 grados

Canarias continúa este lunes bajo los efectos de un intenso episodio de calor que mantiene activados los avisos por altas temperaturas en varias islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros alcancen valores cercanos a los 40 grados en zonas del sur, oeste e interior de Tenerife y Gran Canaria, mientras que otras islas también registrarán temperaturas muy superiores a las habituales para estas fechas.

El episodio coincide con la segunda ola de calor que afecta a buena parte del territorio nacional, aunque en el Archipiélago las condiciones vienen marcadas por la entrada de una masa de aire muy cálido y seco, acompañada de calima ligera en las islas orientales y, progresivamente, en Tenerife y La Gomera. Esta situación favorecerá un nuevo ascenso de las temperaturas, especialmente en las medianías y vertientes orientadas al sur y al oeste.

Según las previsiones meteorológicas, las máximas podrían rozar los 40 grados en algunos puntos de Gran Canaria y Tenerife, mientras que en el resto de las islas también se esperan registros elevados, con valores superiores a los 34 y 35 grados en las zonas más expuestas.

Además del calor diurno, las altas temperaturas nocturnas dificultarán el descanso en numerosas localidades, con noches tropicales e incluso tórridas en algunos municipios, donde los termómetros apenas descenderán durante la madrugada.

Este episodio también incrementa el riesgo de incendios forestales, especialmente en las islas de mayor relieve, donde la combinación de calor, baja humedad y vegetación seca obliga a extremar las precauciones. Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a personas mayores, menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

La Aemet prevé que el calor intenso continúe durante los próximos días, aunque la evolución del episodio dependerá de la persistencia de la masa de aire cálido sobre el Archipiélago. Por el momento, los modelos meteorológicos apuntan a que las temperaturas seguirán muy por encima de la media habitual para comienzos de julio.