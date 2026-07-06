Los grupos del pacto aparcan sus diferencias para convertir la ciencia en el motor económico de las ocho islas

El Parlamento de Canarias ha sido escenario de un movimiento político de enorme calado estratégico para el futuro de la región. Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y el Grupo Mixto, representado por la Agrupación Herreña Independiente (AHI), han exhibido una sintonía parlamentaria inédita al registrar y presentar de forma conjunta las principales enmiendas incorporadas al proyecto de Ley Canaria de la Ciencia. Desde el bloque nacionalista, la diputada Cristina Calero fue tajante al asegurar que este texto normativo no es un mero trámite administrativo, sino una auténtica herramienta de país que "sitúa el conocimiento como motor de nuestra soberanía, nuestro progreso y nuestra libertad", elevando de manera sustancial el listón de la exigencia legislativa en todo el archipiélago.

Desburocratización y equilibrio entre las ocho islas

Durante una rueda de prensa conjunta que ha sacudido con fuerza la agenda de la actualidad autonómica, los portavoces de las cuatro formaciones políticas que sustentan el acuerdo destacaron que las modificaciones introducidas no responden a parches coyunturales ni a intereses de partido, sino a un exhaustivo y riguroso trabajo de fondo basado en el consenso y el diálogo constructivo con los sectores implicados. El objetivo prioritario de este bloque parlamentario es dotar de manera inmediata a Canarias de una ley que definen unánimemente como "ambiciosa, moderna, desburocratizada, territorialmente equilibrada y éticamente responsable". Con este nuevo marco jurídico, el cuatripartito busca desmantelar definitivamente los farragosos obstáculos administrativos que históricamente han asfixiado a los investigadores locales, adaptando por fin el ecosistema de la I+D+i a las singularidades y necesidades reales de las ocho islas.

Las universidades públicas como núcleo blindado e intocable

El verdadero pulmón político, financiero y operativo de esta ambiciosa reforma se encuentra blindado en un potente paquete de 29 enmiendas transaccionales que han sido pactadas de forma unánime por el frente parlamentario. El avance más significativo, estratégico y aplaudido del proyecto de ley es el reconocimiento explícito, con rango legal, de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como el auténtico núcleo estructural e intocable del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con este blindaje normativo sin precedentes, las dos instituciones académicas públicas de las islas dejan atrás una etapa de indefinición para convertirse oficialmente en los motores estratégicos que dirigirán la transformación económica, la retención del talento joven y el progreso social del archipiélago para las próximas décadas.