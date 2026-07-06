Maroon 5 pone el broche de oro al Granca Live Fest 2026, que ya confirma su regreso en 2027

El Granca Live Fest 2026 bajó el telón este domingo con una jornada histórica encabezada por Maroon 5, que ofreció su primer concierto en Canarias y cerró por todo lo alto la quinta edición del festival, la más ambiciosa hasta la fecha al ampliar su programación a cuatro días con motivo de su quinto aniversario.

La banda liderada por Adam Levine protagonizó una actuación cargada de grandes éxitos como Sugar, This Love, Moves Like Jagger y Memories, poniendo el punto final a un fin de semana que volvió a situar a Gran Canaria como uno de los grandes escenarios musicales del verano español.

Pero la clausura no solo tuvo sabor internacional. La última jornada también sirvió para reivindicar el talento de las Islas con las actuaciones de Monkey Faces, Click&Roll y Toni Bob, una apuesta que el festival mantiene desde sus primeras ediciones y que volvió a recibir una excelente respuesta del público.

Durante cuatro días, el Estadio de Gran Canaria reunió a miles de asistentes para disfrutar de un cartel de primer nivel con artistas como Ms. Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín, Lola Índigo, Danny Ocean, Dani Fernández, Viva Suecia o Grupo Frontera, entre otros, consolidando una edición que ha vuelto a combinar grandes nombres internacionales con artistas nacionales y canarios.

Desde su nacimiento en 2022, el Granca Live Fest se ha convertido en el mayor festival musical de Canarias y en una de las citas imprescindibles del calendario nacional, con más de 225.000 asistentes acumulados y un importante impacto económico y turístico para la isla.

El Granca Live Fest volverá en 2027

La organización ya trabaja en la próxima edición. La plataforma oficial de venta de entradas mantiene habilitada la página del Granca Live Fest 2027, confirmando así que el festival regresará el próximo verano, aunque por el momento no se han anunciado las fechas ni los artistas que formarán parte del cartel.

Con el éxito de esta quinta edición y un cierre protagonizado por Maroon 5 y el talento canario, el Granca Live Fest despide una edición para el recuerdo y comienza desde hoy la cuenta atrás hacia 2027, con el objetivo de seguir consolidando a Gran Canaria como uno de los grandes destinos europeos para la música en directo.