Matilde Asián blinda la singularidad de Canarias ante el Consejo de Política Fiscal frente al Estado

Canarias acude hoy lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con una estrategia basada en la solvencia y la experiencia institucional. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, encara esta cita clave con un perfil marcadamente económico que aporta solidez a la mesa de negociación: su trayectoria como inspectora de Hacienda del Estado y exsecretaria de Estado de Turismo le otorga un conocimiento profundo del funcionamiento de las cuentas nacionales. Asián llega a Madrid con el objetivo prioritario de superar marcos teóricos rígidos y obligar al Ejecutivo central a mirar de frente la verdadera realidad financiera y social del Archipiélago.

Pulso por la gestión de los recursos propios

La posición del Gobierno de Canarias en este encuentro es clara y pasa por reclamar una mayor capacidad para utilizar de forma autónoma sus propios recursos. En un momento crítico en el que las comunidades debaten con el Estado las reglas fiscales, la financiación autonómica y los márgenes de gasto para los próximos ejercicios, Asián defenderá que las islas no pueden ver frenado su desarrollo por criterios centralistas. Su dominio de los equilibrios presupuestarios le permite afrontar este debate con la máxima autoridad, exigiendo flexibilidad para gestionar los fondos de los canarios sin el corsé de las directrices de Moncloa.

Defensa del fuero frente al olvido centralista

El argumento central de la delegación isleña se fundamenta en la condición de Canarias como un territorio inherentemente 'alejado y fragmentado', una condición geográfica y estructural que condiciona toda su economía. Matilde Asián hará valer esta singularidad para exigir que las necesidades específicas de las islas sean respetadas de forma escrupulosa en el reparto y en los techos de gasto. Frente a políticas estatales que a menudo ignoran el sobrecoste de la insularidad, el conocimiento técnico de la consejera se planta en Madrid como una garantía para defender las herramientas de prosperidad del Archipiélago.