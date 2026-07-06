La administración pública en Canarias sigue ampliando su estructura. Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado luz verde a una nueva remesa de empleo público que engordará las plantillas de diferentes corporaciones del Archipiélago. Mientras el sector privado lidia con la inflación y las trabas fiscales, la maquinaria burocrática ofrece nuevos puestos en el Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos de Tacoronte y Yaiza, y la Zona Especial Canaria (ZEC).

Las convocatorias abarcan desde labores administrativas hasta sillones de alta dirección, confirmando que la demanda de personal por parte del Estado mantiene un ritmo constante en las Islas. Las solicitudes ya pueden tramitarse.

El Cabildo de Tenerife amplía su red técnica y administrativa

La corporación insular ha lanzado una de las ofertas más destacadas para sumar seis plazas de Agente de Extensión Agraria. Estos puestos, clasificados dentro de la escala técnica media, se adjudicarán mediante concurso-oposición en turno libre. Los aspirantes tienen 20 días hábiles para presentar su candidatura.

En paralelo, la misma institución busca cubrir cinco plazas de Auxiliar Administrativo. En este caso, el acceso queda reservado a quienes ya forman parte del engranaje público, al tratarse de un turno de promoción interna.

Ayuntamientos: más burocracia y seguridad local

A nivel municipal, el Ayuntamiento de Tacoronte suma peso a su estructura de gestión con dos vacantes de Auxiliar Administrativo por turno libre. Se requiere superar un concurso-oposición, y el reloj de los 20 días hábiles ya está en marcha.

Por su parte, en Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza apuesta por reforzar su seguridad local. El BOE detalla la convocatoria de cinco puestos de Oficial de Policía Local, también bajo la fórmula de promoción interna, destinadas a consolidar la plantilla existente en el consistorio conejero.

Un codiciado puesto de alta dirección en la ZEC

El plato fuerte de la jornada en el BOE se sirve en el Consorcio de la Zona Especial Canaria. El organismo abre la puerta a un nuevo puesto de Secretario General, clasificado en régimen de alta dirección.

Este sillón, que podrá ubicarse en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife, exige un perfil muy concreto y acotado. Queda reservado para personal funcionario del subgrupo A1 con licenciatura en Derecho, una antigüedad mínima de una década en la administración y al menos cuatro años de experiencia en órganos directivos o áreas de recursos humanos. Un perfil clásico de la élite funcionarial para guiar el ente fiscalizador.

Para este cargo directivo, los aspirantes procedentes de la Administración del Estado o de la propia comunidad autónoma apenas tienen 10 días naturales para formalizar su solicitud a través de la sede electrónica del Consorcio.

Dónde consultar la letra pequeña

Para el grueso de las plazas (Tenerife, Tacoronte y Yaiza), el plazo general será de 20 días hábiles. Los aspirantes deberán acudir a las bases específicas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP) o en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para desgranar los temarios, los méritos requeridos y la documentación exigida antes de dar el salto al sector público.