Títulos del pasado para retos del futuro. El fracaso de las universidades de Canarias

El último U-Ranking 2026 deja poco margen para el optimismo en la educación en Canarias. La realidad de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) evidencia un sistema inmovilizado, incapaz de renovarse al ritmo que exige la sociedad y el mercado.

La Universidad de La Laguna

La peor cara de la Universidad de La Laguna se la lleva, de forma alarmante, la docencia. El desglose del ranking muestra cómo la institución tinerfeña se queda muy por debajo de la media de las universidades españolas en esta dimensión clave. A este déficit cualitativo se suma una evidente parálisis estructural en su oferta, apenas supera el 10% en la creación de nuevas titulaciones de grado desde el curso 2010-2011. Esta inmovilidad choca frontalmente con el Sistema Universitario Español (SUE), que renueva más del 40% de sus grados, o con la media de las universidades públicas, situada cómodamente por encima del 30%. La ULL, arrastrada por su propio peso burocrático, muestra una preocupante incapacidad para adaptar su catálogo a las nuevas demandas económicas.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, tampoco logra escapar de esta dinámica de bajo rendimiento frente al resto de España. Si bien demuestra algo más de agilidad que su vecina tinerfeña al alcanzar cerca de un 25% en la creación de nuevas titulaciones, sigue quedándose drásticamente rezagada respecto al SUE.

Los puntos más críticos de la institución grancanaria frente al promedio estatal se concentran en dos frentes vitales. En primer lugar, la Investigación e Innovación, donde su barra de rendimiento se queda visiblemente por debajo de la media nacional, evidenciando la dificultad de generar un polo de desarrollo científico competitivo. Y en segundo lugar, al igual que la ULL, la docencia de la ULPGC tampoco logra alcanzar los estándares medios del país.

Las universidades canarias se están quedando estancadas. Aunque aprueban con un puesto 4 de 10 si evaluamos su rendimiento ajustado a su tamaño, la realidad es más dura: cuando medimos el volumen total de lo que realmente producen, se hunden hasta la posición 8 de 10. Esto demuestra que el sistema público de las islas tiene cada vez menos peso, arrastrado por planes de estudio que se han quedado anticuados y una calidad docente inferior a la media nacional.