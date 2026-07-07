Air Canada conectará Tenerife de forma directa con Toronto y Montreal desde octubre

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este lunes la puesta en marcha de nuevas conexiones aéreas directas que enlazarán la isla canaria con Canadá. A partir del próximo mes de octubre, la compañía Air Canada comenzará a operar cuatro vuelos semanales entre el aeropuerto de Tenerife Sur y las ciudades de Toronto y Montreal. Esta operativa se mantendrá activa durante toda la temporada de invierno, buscando consolidar un mercado emisor de gran interés para el archipiélago.

En concreto, la aerolínea norteamericana ofrecerá dos frecuencias semanales con Toronto y otras dos con Montreal. De esta forma, se establece por primera vez una conexión directa y regular entre la isla y la región norteamericana. El acto oficial de presentación ha contado con la presencia del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, así como de altos cargos del Gobierno de Canarias y directivos de la propia empresa, quienes han coincidido en señalar el gran valor estratégico de esta nueva vía de comunicación.

Lope Afonso ha subrayado que el desembarco de la compañía en la isla constituye "un hito" para la conectividad internacional de Tenerife. Según el consejero, este logro es el fruto de años de intenso trabajo institucional orientado a generar nuevas oportunidades comerciales y turísticas en Norteamérica. "Estas conexiones directas refuerzan nuestro posicionamiento como un destino global, competitivo y de calidad", ha explicado Afonso, destacando la apuesta por un modelo de diversificación y sostenibilidad.

Por su parte, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José María Sanabria, ha insistido en que es "muy importante" mantener una estrategia de apertura hacia nuevos mercados internacionales. En la misma línea, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha recordado que Estados Unidos y Canadá muestran un interés creciente por la isla gracias a su naturaleza única, su gastronomía y su patrimonio.

Desde el ámbito corporativo, la aerolínea ha querido poner en valor las características técnicas del nuevo servicio. Margaret Skinner, directiva de la compañía en la región EMEA, ha detallado que estas rutas transatlánticas serán operadas mediante el Airbus A321XLR, una aeronave moderna que garantiza un mayor alcance y eficiencia operativa. Además, José Blázquez, responsable de ventas para España, ha añadido que esta red facilitará que empresas y estudiantes mantengan vínculos a ambos lados del Atlántico.

Las estadísticas oficiales respaldan esta ambiciosa apuesta institucional orientada a captar un visitante de alto valor. Durante el año 2025, la isla de Tenerife contabilizó la llegada de 51.174 pasajeros procedentes de Norteamérica. Si se desglosan estos datos, 7.130 viajeros llegaron desde Canadá, mientras que 44.044 lo hicieron desde Estados Unidos. Estas cifras reflejan una tendencia de crecimiento constante en mercados como Nueva York, Miami, Toronto o Vancouver.

Finalmente, la operativa se llevará a cabo con una configuración pensada para el confort integral del pasajero. El avión seleccionado dispone de capacidad para 182 viajeros, distribuidos en una zona de clase preferente con catorce asientos reclinables y otra de clase económica. Esta iniciativa supone un salto de calidad en los interiores de cabina y consolida el atractivo turístico del archipiélago canario en el panorama global.