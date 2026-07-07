Canarias reduce a la mitad la espera en dependencia y costea el 78% del sistema ante la desidia de Sánchez

El viceconsejero regional de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, han presentado un balance histórico que confirma el giro de 180 grados en la gestión de la dependencia en las islas. Gracias a la profunda reorganización interna de los servicios y a la modificación del decreto regulador, Canarias ha reconocido un total de 22.850 prestaciones hasta el mes de junio, elevando a 54.584 las concedidas en lo que va de legislatura (frente a las escasas 20.073 del mandato anterior).

El logro más visible de este impulso administrativo se refleja en el desplome de las listas de espera, logrando recortar en 468 días el tiempo de tramitación al pasar de una media de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026. Asimismo, la Dirección General ha apuntado que el tiempo real de resolución de expedientes nuevos se sitúa ya en apenas 105 días, un avance incuestionable en la agilización de la asistencia.

Canarias asume el 78% del gasto ante la infrafinanciación de Madrid

El éxito del nuevo modelo canario contrasta drásticamente con la asfixia financiera impuesta por el Gobierno central. Concepción Ramírez ha denunciado públicamente que la Comunidad Autónoma de Canarias se ve obligada a asumir a pulmón el 78% del coste total del sistema de dependencia, mientras que el Estado apenas aporta un raquítico 22%. Este porcentaje sitúa la inversión de Madrid extremadamente lejos del 50% obligatorio fijado por la propia legislación nacional.

A pesar de este agravio y de la desidia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Consejería regional ha triplicado la nómina mensual destinada a sostener estas prestaciones, disparando los recursos de 7 millones de euros en julio de 2023 a un total de 18 millones de euros en junio de 2026. Además, se ha impulsado por primera vez en 18 años de vigencia de la ley la figura económica del asistente personal, de la que ya se benefician 498 usuarios.

El nuevo reto sociosanitario y las trabas estatales a la ley ELA

El Gobierno canario mira al futuro diseñando el tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias para el periodo 2026-2032, orientado a dar respuesta al fuerte reto demográfico de las islas, donde la población mayor de 80 años se elevará de 101.000 a más de 137.000 personas en 2032. Este plan prevé la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas residenciales y de centros de día, priorizando además servicios clave que fomenten la autonomía en el propio hogar como la teleasistencia, donde los usuarios han pasado de 4.200 a un total de 15.000 personas.

Por último, la gestión autonómica ha destapado el bloqueo burocrático que sufren los enfermos de ELA en las islas. Aunque la comunidad ya ha incorporado de forma ágil el reconocimiento del Grado 3+ en su normativa propia y cuenta con 29 solicitudes registradas, Ramírez ha lamentado que ninguna ha podido resolverse en positivo debido a que la rígida normativa impuesta por el Estado exige unos requisitos de contratación previa que ralentizan de forma alarmante la llegada de las ayudas.