Cierran la playa de El Médano por alta concentración de E. coli

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, situado en el sur de la isla de Tenerife, ha decretado este martes el cierre temporal de la playa Leocadio Machado. La decisión se ha adoptado como medida preventiva tras detectarse en el agua un nivel de la bacteria Escherichia coli (comúnmente conocida como E. coli) superior al límite establecido por las normativas sanitarias para el baño.

La administración local ha emitido un comunicado oficial a través de sus perfiles en redes sociales con el objetivo de alertar de forma rápida a los residentes y turistas que frecuentan habitualmente este popular enclave costero. En dicho aviso, el Consistorio ha querido enviar un mensaje de tranquilidad al especificar que el problema se circunscribe únicamente a la playa Leocadio Machado, por lo que el resto del litoral del municipio mantiene unos niveles óptimos y no se ve afectado por la prohibición.

Para tratar de reabrir el acceso al mar a la mayor brevedad posible, el Gobierno municipal ha adelantado que durante la jornada de este miércoles se volverán a tomar nuevas muestras del agua. Este contraanálisis resultará clave para determinar si los índices bacterianos han remitido de forma natural gracias al efecto de las mareas y las corrientes oceánicas, o si, por el contrario, el episodio contaminante requiere algún tipo de intervención técnica adicional en la zona.

Los episodios de alta concentración de E. coli en las zonas de costa suelen estar estrechamente vinculados a fallos puntuales en los emisarios submarinos, escorrentías tras fuertes episodios de lluvia o pequeñas fugas en la red de saneamiento local. La realización de estos controles rutinarios forma parte de los estrictos protocolos de vigilancia sanitaria exigidos por la legislación, una herramienta indispensable para preservar la calidad medioambiental de las costas españolas y blindar la salud pública.

A la espera de conocer los resultados definitivos de las pruebas de laboratorio, el Ayuntamiento ha instado a toda la ciudadanía a respetar escrupulosamente las indicaciones dictadas por el equipo de salvamento y seguridad de playas. La bandera roja ondeará en el mástil hasta que las autoridades certifiquen que el agua vuelve a ser apta para el disfrute recreativo. Cabe recordar que este entorno es un punto de referencia para la práctica de deportes acuáticos, por lo que la restricción afecta tanto a bañistas convencionales como a deportistas de diversas disciplinas.