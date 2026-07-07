Clavijo frena el pacto europeo de asilo y avisa que el modelo Meloni convertirá a Canarias en una isla cárcel

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sigue manifestando un rechazo absoluto y contundente al nuevo pacto de migración y asilo ratificado por la Unión Europea. Durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento, el líder nacionalista ha afeado con dureza un acuerdo que, a su juicio, no hace más que consagrar el polémico "modelo Meloni" basado en deportaciones masivas que aparentemente funciona en Italia. Clavijo ha alertado con preocupación de que las medidas contempladas en esta normativa europea amenazan directamente con convertir a los territorios fronterizos de la Unión, y muy especialmente al archipiélago canario, en auténticas e insostenibles "islas cárcel" destinadas al confinamiento permanente.

El peligro del colapso en los CIE y el repunte de llegadas

En respuesta a las cuestiones planteadas por el Grupo Mixto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha augurado un escenario extremadamente pesimista y un "problema" mayúsculo con la gestión de los migrantes adultos. Al amparo del nuevo pacto, las personas retenidas podrán permanecer acumuladas en el archipiélago hasta un máximo de 60 días en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Clavijo ha advertido de que esto provocará inevitablemente que se repita la crisis de derivaciones, debido a la histórica negativa de otras Comunidades Autónomas a acoger a estas personas, todo ello agravado por las previsiones de un inminente "repunte" de llegadas en los próximos meses y la imposibilidad legal de ejecutar devoluciones si los países de origen se niegan a cooperar.

Críticas a Moncloa por su complicidad y falta de colaboración

La ofensiva del Gobierno canario también ha ido dirigida directamente contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, al que Clavijo acusa de una absoluta falta de "claridad y colaboración" institucional en un asunto de Estado. El presidente ha afeado que Moncloa ni siquiera acudiera a los dos encuentros clave organizados específicamente para abordar la aplicación técnica del pacto en las islas.

A esta denuncia se ha sumado el portavoz del Grupo Mixto y diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, quien ha recordado que la isla de El Hierro ya sufrió las consecuencias de convertirse en un banco de pruebas de deportación masiva. Acosta ha alertado sobre los graves problemas de capacidad estructural que sufrirán los CIE si no se aclara cómo se va a articular el pacto, rechazando de plano la construcción de un nuevo centro en Echedo y avisando del riesgo de un incremento descontrolado en la llegada de menores debido a que estos quedan legalmente excluidos de las órdenes de deportación.