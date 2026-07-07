¿Cómo dejar de pagar el IGIC si eres autónomo en Canarias? Guía urgente antes del 31 de julio

El Ejecutivo canario ha dado un paso al frente para apartar las manos de la caja del trabajador por cuenta propia. Desde este mismo mes, si tus ingresos no superan el límite de los 50.000 euros anuales, el IGIC puede desaparecer de tus facturas.

El contraste con el panorama nacional es revelador y sonroja a la Administración central. Mientras el Estado español bloquea la directiva de Bruselas, que exige aplicar exenciones a los negocios con ingresos de hasta 85.000 euros, para seguir exprimiendo al creador de riqueza, Canarias ha utilizado su Régimen Económico y Fiscal (REF) para fijar su propio tope. Es una inyección directa a la vena del tejido productivo insular. Un alivio tangible para el pequeño empresario, demostrando que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del que lo genera.

La guía: cómo retener el dinero de tu esfuerzo

Para que el capital permanezca en tu cuenta bancaria y no en las arcas públicas, la vía de escape legal tiene nombre propio: el Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (Repep). Acceder a él no requiere de intermediarios costosos, pero exige precisión y, sobre todo, no dejar que se pase la fecha límite.

El primer paso es formalizar el cambio ante Hacienda, y para ello necesitas presentar el Modelo 400 de Declaración Censal. Olvídate de hacer colas o pedir cita previa, el registro se tramita de forma cien por cien telemática. Solo tienes que encender tu ordenador, acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria e identificarte mediante tu certificado digital o sistema Cl@ve. Una vez dentro, al rellenar el formulario (ya sea por alta nueva o por modificación de tus datos), debes marcar expresamente tu voluntad de inclusión en este nuevo régimen.

Ahora bien, subraya esto en rojo en tu calendario, la fecha límite es improrrogable y termina este 31 de julio. Si no presentas la solicitud telemática antes de esa medianoche, tendrás que seguir liquidando trimestres hasta el próximo año.

Matemáticas de supervivencia, coste frente a beneficio

Antes de lanzarte a firmar digitalmente, es vital que analices la estructura de tu negocio, porque el nuevo sistema tiene condiciones. Al entrar en este régimen simplificado, el emprendedor pierde el derecho a deducirse el IGIC soportado en las compras de material.

Si tienes un comercio donde compras mucha mercancía con impuestos altos para luego revenderla, quizá necesites esa deducción. Pero si eres un profesional de los servicios, un programador, un periodista freelance, un abogado, cuyos mayores gastos son la cuota de autónomo y la conexión a internet, este régimen es un salvavidas. Debes calcular si te compensa asumir el impuesto de tus escasas compras a cambio de liberarte del yugo del papeleo.

La verdadera recompensa de esta medida no es solo financiera, es administrativa. Pasas de soportar cinco pesadas declaraciones (cuatro trimestres y un resumen anual) a un único trámite de autoliquidación por año. Son horas reales que se le devuelven al mercado, a tu familia o a tu descanso. Cero sumisión trimestral ante el fisco.