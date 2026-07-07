El Festivalito La Palma homenajea a Emma Suárez en su XXI edición

El Festivalito La Palma ha presentado oficialmente su vigesimoprimera edición, un evento que consolida a la isla canaria como un referente de la creación audiovisual. La cita tendrá lugar entre los próximos días 11 y 19 de septiembre en el municipio de El Paso. En esta ocasión, la organización ha decidido distinguir a la reconocida actriz Emma Suárez y a la productora Carmen Aguado, destacando así sus respectivas trayectorias en el séptimo arte.

La presentación de esta nueva entrega ha contado con una nutrida representación institucional. El presidente del Cabildo Insular de La Palma, Sergio Rodríguez, ha enfatizado durante su intervención que este certamen "es una pieza clave para el audiovisual en Canarias y, de manera especial, para La Palma". Además, ha garantizado que el Gobierno insular seguirá respaldando al sector audiovisual para afianzar un proyecto que genera talento y una notable proyección exterior.

Por su parte, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de El Paso, Irinova Hernández, ha mostrado el orgullo del municipio por albergar esta sede principal. Ha destacado cómo el certamen ha sabido "crecer, adaptarse a los tiempos y mantener intacta su esencia". Asimismo, ha puesto en valor el programa Festivalito 360, una iniciativa que ha logrado extender las actividades cinematográficas a lo largo de todo el año, integrándolas plenamente en la vida cultural local.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, también ha participado en el acto, recordando que alcanzar más de dos décadas de historia no es fruto de la casualidad. Según el regidor, el festival es el resultado de una mezcla de "creatividad, talento, técnica, buen equipo y una apuesta decidida por La Palma como plató natural". Antona ha elogiado el impacto económico de esta industria y ha destacado el Campus Festivalito, un espacio formativo vital para que las nuevas generaciones encuentren oportunidades de futuro.

El director del certamen, José Víctor Fuentes, ha explicado que la presente edición marca un nuevo hito en el crecimiento del evento. Tras recordar que la iniciativa nació con el propósito de hacer cine "desde la libertad, la convivencia y el territorio", ha anunciado la creación de la sección Cinerama Canarias.

Esta nueva categoría competitiva y de exhibición tiene como objetivo principal "reconocer lo que está haciendo la industria audiovisual de las islas". Fuentes ha subrayado la necesidad de diferenciar entre el cine rodado en el archipiélago por productoras foráneas y las obras creadas íntegramente por el tejido profesional canario.

Desde su fundación en el año 2002, el festival se ha erigido como un lugar de encuentro ineludible para cineastas y estudiantes de todo el mundo. Su misión fundacional, centrada en la sección de rodajes, se mantiene viva mientras el evento explora nuevas fórmulas para seguir demostrando que el cine tiene el poder transformador de crear comunidad.