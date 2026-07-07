El Gobierno canario exige a Sánchez el Decreto Canarias íntegro frente al bloqueo de Madrid

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha escenificado un notable y contundente endurecimiento de la posición del Ejecutivo autonómico en el marco de las complejas negociaciones que mantiene abiertas con el Ejecutivo central. Con un mensaje tajante y sin fisuras, el portavoz ha advertido públicamente de que la comunidad autónoma «no renunciará a ni un solo punto del Decreto Canarias». Con estas declaraciones, el gabinete isleño cierra de forma drástica la puerta a cualquier intento por parte de los ministerios implicados o del propio Gobierno de España de rebajar, descafeinar o recortar el contenido estratégico de este acuerdo con el único fin de facilitar o agilizar su posterior tramitación administrativa y parlamentaria en las Cortes Generales.

Los pilares históricos e irrenunciables de la Agenda Canaria

Desde el gabinete presidido por Fernando Clavijo se defiende con firmeza que el documento en cuestión no es un simple paquete de medidas coyunturales, sino que recoge actuaciones de urgencia que resultan completamente vitales para garantizar el desarrollo económico, estructural y social de las islas a medio y largo plazo. Entre las materias que el Ejecutivo canario considera totalmente blindadas e innegociables se encuentran partidas y competencias fundamentales en materia de vivienda pública, inversiones hidráulicas esenciales para combatir la sequía, las comprometidas ayudas de reconstrucción para los afectados por el volcán de La Palma, así como potentes incentivos fiscales vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF).

A esto se suman dos de los asuntos más sensibles del panorama regional actual: la gestión integral de la crisis migratoria que soporta el archipiélago y el futuro modelo de cogestión aeroportuaria. En este último ámbito, Cabello ha querido confirmar de manera expresa que ambas administraciones volverán a sentarse formalmente a la mesa de negociación antes de que finalice este mismo mes de julio, con el objetivo prioritario de seguir avanzando y desbloqueando una propuesta que sea plenamente consensuada y respetuosa con el fuero canario.

El bloqueo político madrileño no será una excusa para asfixiar las islas

El portavoz autonómico ha insistido de forma reiterada en que, aunque la vía del diálogo y el entendimiento institucional permanece abierta por parte de Canarias, la actual situación de inestabilidad, debilidad parlamentaria y bloqueo político que se vive de forma crónica en Madrid no puede convertirse bajo ningún concepto en un obstáculo insalvable o en una excusa recurrente para paralizar unos compromisos económicos y legislativos que son estrictamente esenciales.

Para el Ejecutivo canario, el cumplimiento de la denominada Agenda Canaria es una prioridad de primer orden que no debe quedar supeditada a los vaivenes políticos de la capital. Con este movimiento estratégico de fichas, el Gobierno de las islas eleva de forma muy contundente la presión política sobre el Estado ante unas semanas que se prevén absolutamente decisivas para el devenir de la legislatura, exigiendo que el Decreto Canarias se apruebe de manera inmediata, con todas las garantías jurídicas necesarias y sin un solo recorte que comprometa el bienestar o la seguridad de los ciudadanos del archipiélago.