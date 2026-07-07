El ridículo del PSOE canario que aplaude el chantaje de Sánchez y prefiere asfixiar a las islas ante Moncloa

El intento de la secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, de cuestionar la gestión de la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), ha dejado al descubierto la absoluta sumisión del socialismo isleño a los dictados de Moncloa. Los populares defienden que el voto en contra de Asián en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) representa una barrera necesaria frente al intervencionismo del Gobierno central. Mientras el PSOE acata de forma disciplinada la estrategia impuesta por Pedro Sánchez, el Partido Popular canario prioriza la defensa real de los intereses económicos de la Comunidad Autónoma en sintonía con el marco de estabilidad nacional.

Desarmando el falso relato de los 166 millones

En su campaña de desinformación, la dirigente socialista ha recurrido al argumento demagógico de que el rechazo popular a la senda de estabilidad restará 166 millones de euros adicionales a los servicios esenciales de las islas durante el próximo trienio. Desde el entorno popular se subraya la incoherencia de este ataque, recordando que el PSOE prefiere aplaudir las condiciones impuestas por Moncloa antes que exigir una financiación justa y sin chantajes fiscales. El intento de Fierro de instrumentalizar áreas sensibles como la sanidad y la educación solo confirma la falta de un proyecto propio del socialismo canario, que actúa como mero portavoz de las necesidades presupuestarias del Ejecutivo central para el año 2027.

Fracaso en el intento de fracturar el Gobierno canario

La estrategia de la oposición ha naufragado también al intentar inventar una "evidente fractura" dentro del pacto del Gobierno regional, utilizando de forma sesgada las votaciones previas de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Los populares han dejado claro que el voto de Matilde Asián responde de manera exclusiva a criterios económicos rigurosos y a una planificación financiera a medio y largo plazo, desmontando los ataques que carecen de fundamento técnico. Con este posicionamiento, el PP no solo anula la ofensiva partidista del PSOE, sino que expone a los socialistas de las islas por intentar desgastar la estabilidad canaria para proteger los intereses políticos de su partido a nivel nacional.