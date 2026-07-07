Gran Canaria reforzará con drones la vigilancia en las Dunas de Maspalomas para frenar el tránsito fuera de los senderos

El Cabildo de Gran Canaria reforzará la vigilancia en las Dunas de Maspalomas mediante el uso de drones con el objetivo de controlar el paso de personas por zonas restringidas y proteger uno de los espacios naturales más valiosos de la isla.

El presidente de la institución insular, Antonio Morales, anunció este lunes que esta nueva herramienta se incorporará al dispositivo de vigilancia ya existente, que cuenta con agentes de Medio Ambiente y la colaboración de la Policía Local, la Policía Canaria y la Guardia Civil.

La medida se suma a otras actuaciones puestas en marcha recientemente, como la instalación de un sistema de megafonía para recordar a residentes y visitantes la obligación de permanecer en los senderos autorizados y evitar el acceso a áreas especialmente sensibles del sistema dunar.

Morales destacó que la situación ha mejorado de forma notable respecto a la de hace cuatro o cinco años, cuando miles de personas atravesaban diariamente las dunas sin respetar las limitaciones establecidas. En la actualidad, aseguró, la mayoría de los visitantes sigue las normas de conservación, aunque persiste una minoría que continúa accediendo a zonas prohibidas.

El presidente del Cabildo recordó que estos comportamientos están sujetos a sanción debido al impacto que generan sobre este espacio protegido y defendió que la combinación de vigilancia, información y concienciación está dando resultados positivos.

Además, valoró la colaboración del sector turístico, especialmente de los establecimientos hoteleros y su personal, que informan a los visitantes sobre las normas de uso de las dunas antes de acceder al enclave.

Con la incorporación de drones, el Cabildo pretende mejorar el seguimiento del cumplimiento de las restricciones, detectar con mayor rapidez las infracciones y reforzar la protección de un ecosistema especialmente vulnerable, al tiempo que mantiene su apuesta por la educación ambiental como principal herramienta para reducir el impacto humano sobre las Dunas de Maspalomas.