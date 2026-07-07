Los laguneros pagan la inacción del PSOE, 400.000 euros en blindar el mercado provisional de La Laguna

Lo que nació como una solución de emergencia va camino de cumplir dos décadas. El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con el alcalde socialista Luis Yeray Gutiérrez a la cabeza, ha decidido inyectar 400.000 euros de las arcas públicas en renovar las carpas y lonas del Mercado Municipal. Un gasto que constata una realidad incómoda para el equipo del alcalde: la renuncia en la práctica a devolver la recova a su enclave histórico en la plaza del Adelantado.

Invertir casi medio millón de euros en unas estructuras de lona, que la propia corporación admite que a día de hoy entrañan cierta peligrosidad, y destinar otros 7.500 euros a parches de climatización, desmonta el relato oficial. Tras siete años prometiendo a comerciantes y vecinos la provisionalidad, las incansables y repetidas inyecciones de dinero consolidan una instalación en la plaza del Cristo que siempre se vendió como transitoria tras el cierre del edificio original en 2007.

El coste de la parálisis burocrática

Detrás de esta sangría económica se esconde una evidente falta de planificación en la gestión de las infraestructuras locales. El ansiado regreso a la plaza del Adelantado siempre dependió de una obra previa e indispensable, la canalización del barranco de la Carnicería. Sin embargo, la incapacidad de la administración local para culminar esta actuación en tiempo y forma ha bloqueado cualquier avance real.

Al no poder resolver el problema técnico del barranco, el Ayuntamiento se ve forzado a mantener las instalaciones temporales. Las grúas no llegan a la canalización, pero las facturas de mantenimiento sí llegan a los bolsillos de los laguneros.

Un revés para la economía local

El coste de esta inacción no es exclusivamente financiero, es una cuestión de credibilidad que afecta de lleno a la economía real del municipio. Los comerciantes del mercado, formados por decenas de autónomos y pequeños empresarios que son el motor del producto local, asisten a un nuevo jarro de agua fría. Se les prometió certidumbre y un recinto definitivo para relanzar sus ventas, pero a cambio reciben un lavado de cara de la lona bajo la que trabajan.

Este movimiento confirma que la corporación asume que el emplazamiento actual va para largo. Es el precio del inmovilismo, promesas políticas que caducan mientras los contribuyentes asumen 400.000 euros para perpetuar un fracaso de gestión a largo plazo.