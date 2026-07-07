Producir comida en las Islas ya no es rentable, el hundimiento de las fábricas encarecerá la cesta de la compra

Los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) celebran un repunte en la actividad autonómica. En mayo de 2026, el Índice de Producción Industrial (IPI) marcó una subida anual del 6,8% en Canarias. Es una cifra que dobla el 3,4% de la media nacional y que invita al optimismo.

La cesta de la compra, asfixiada

Sin embargo, rascar la superficie estadística revela un panorama mucho más crudo para el tejido empresarial básico de las Islas. La industria que da de comer, literalmente, retrocede. La producción de alimentación se ha desplomado un 10,9% en el último año. Le siguen de cerca la rama de bebidas, con una caída del 7,1%, y la del tabaco, que cede un 2,5%.

Hablamos de los sectores más pegados al ciudadano, al autónomo y al empresario local. Mientras las grandes cifras macroeconómicas cuadran en los despachos, la industria de la cesta de la compra sufre. La dinámica a corto plazo también enfría el entusiasmo, ya que el avance mes a mes demuestra que el ritmo insular pierde fuerza: entre abril y mayo el crecimiento fue de apenas un 0,8%, y se situó por debajo del 1,2% nacional.

El coste real del apagón alimentario

Este hundimiento de la industria agroalimentaria no es un simple apunte contable, sino un golpe directo a la estructura económica del Archipiélago. Al producir menos alimentos y bebidas en las Islas, Canarias se ve obligada a incrementar sus importaciones. Esta mayor dependencia exterior nos expone de lleno a los altos costes de los fletes marítimos y a las fluctuaciones de los mercados, en un momento de incertidumbre geopolítica, lo que termina por consolidar la inflación en los lineales de nuestros supermercados.

A esto se suma la silenciosa amenaza sobre el empleo estable. La industria manufacturera tradicional es de los pocos sectores que ofrece puestos de trabajo cualificados y de larga duración fuera del sector servicios. Su contracción anticipa tensiones en las plantillas locales y asesta, de paso, un golpe severo al sector primario. No hay que olvidar que la industria alimentaria es el cliente natural de los agricultores y ganaderos canarios; si las fábricas reducen su producción, el campo pierde su principal vía de comercialización y se cierra un peligroso círculo de desinversión.

El espejismo estadístico a dos velocidades

Llegados a este punto, resulta evidente preguntarse cómo es posible que el IPI general crezca un 6,8% si la industria de consumo diario se hunde. La respuesta está oculta en la propia estructura del indicador. En Canarias, este índice suele estar impulsado artificialmente por la rama de la energía, que incluye la generación eléctrica y la desalación de agua.

Ese crecimiento, por tanto, no refleja una mayor fortaleza competitiva del tejido empresarial privado, sino un aumento ineludible en la demanda de servicios básicos cautivos. Nos encontramos ante una economía que avanza a dos velocidades muy marcadas. Por un lado, los sectores regulados sostienen la estadística oficial que aplauden las administraciones. Por otro, la verdadera industria manufacturera languidece, aplastada por los sobrecostes de la insularidad, una burocracia paralizante y un entramado fiscal que asfixia la inversión. El relato político puede celebrar el dato global, pero la realidad demuestra que producir hoy en Canarias es más difícil y menos rentable que hace un año.