Canarias lanza la campaña 'No es un secreto, es un delito' contra la violencia infantil

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la iniciativa audiovisual denominada "No es un secreto, es un delito". Esta acción de sensibilización tiene como objetivo principal prevenir el maltrato hacia los más jóvenes y combatir una de las barreras fundamentales que impiden su detección temprana: el silencio de las víctimas.

A través de diversas piezas difundidas en medios digitales, el proyecto busca trasladar un mensaje claro y directo a los niños y adolescentes. La premisa es fundamental y pasa por explicarles que ningún comportamiento de una persona adulta que les haga sentir mal, que les incomode o que les genere miedo debe guardarse en la intimidad.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico subraya que el primer paso para activar la protección institucional es pedir ayuda y verbalizar lo que está ocurriendo. Para ello, los anuncios redirigen a los afectados al teléfono y al chat de la Fundación Anar, accesibles a través del 116 111 y su página web. La labor de esta organización resulta clave, ya que facilita un espacio seguro y confidencial en el que los menores se sientan escuchados y respetados, pudiendo expresar su situación para encontrar soluciones de manera conjunta.

Prevención necesaria

La necesidad de implementar esta estrategia de concienciación viene respaldada por unas cifras preocupantes que obligan a reforzar los mecanismos de prevención. Según los datos de atención a las víctimas en la región, el 53% de las agresiones sexuales registradas en los dos últimos años fueron cometidas por individuos pertenecientes al propio entorno familiar. Esta estadística evidencia que gran parte de estos episodios tienen lugar en espacios teóricamente marcados por la confianza y la cercanía. Además, de las más de 242.000 peticiones de auxilio recibidas por la asociación a nivel nacional durante el pasado ejercicio, un total de 4.144 provenían del archipiélago canario.

Precisamente por estos motivos, el plan de actuación pone el foco en romper la cultura de la ocultación y en recordar que la salvaguarda de la infancia requiere una actitud proactiva por parte del conjunto de la sociedad. La amenaza no siempre aparece en contextos alejados o perfiles desconocidos. En numerosas ocasiones, estos sucesos ocurren en entornos cotidianos, donde la capacidad de los mayores para detectar las señales de alerta puede marcar la diferencia de forma decisiva.

Señales de alerta

La iniciativa pretende erradicar aquellas nociones que favorecen la impunidad del agresor, como la tendencia a minimizar determinadas conductas bajo la excusa de que son cosas propias de la edad. Se apela no solo a los afectados, sino a las familias, a los profesionales y a los ámbitos educativos y deportivos. Proteger a los jóvenes exige generar una red comunitaria que esté dispuesta a escuchar, creer y responder con celeridad ante cualquier sospecha.

Finalmente, las autoridades han apostado por utilizar un lenguaje responsable. Se ha evitado la recreación explícita de las situaciones de abuso, priorizando en su lugar mensajes didácticos que favorezcan la identificación de las señales de alarma. Todo este material ya se encuentra en fase de distribución a través de las redes sociales para garantizar el máximo alcance posible entre la población.