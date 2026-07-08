El Parlamento tumba el boicot de la izquierda y aprueba una Ley de Ciencia clave para frenar la fuga de talento regional

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado de forma oficial la nueva Ley de Ciencia del archipiélago, una norma de enorme calado político y social que encarrila el futuro de las islas y ya sustituye un marco regulatorio obsoleto tras veinticinco años de parálisis institucional. La propuesta legislativa logró salir adelante con solvencia gracias al voto unánime y cerrado de las fuerzas que sustentan al pacto de Gobierno cuatripartito: Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. La consejera de Universidades, Migdalia Machín, defendió que el texto definitivo ha sido ostensiblemente mejorado gracias a las aportaciones de quienes sí arrimaron el hombro, dotando al fin al archipiélago de una herramienta moderna y largamente demandada por el sector investigador.

La fractura de la izquierda evidencia su incapacidad para ofrecer un frente común

El debate parlamentario ha dejado completamente al desnudo la profunda división que arrastra la izquierda en las islas, incapaz de fijar una postura coherente y unánime frente al avance legislativo regional. Mientras Nueva Canarias-Bloque Canarista se atrincheraba en el rechazo frontal, el PSOE optaba por una tibia abstención, visibilizando una izquierda fragmentada que ni siquiera logra ponerse de acuerdo para votar en un asunto de tanta relevancia. Pese a esta falta de rumbo, las portavoces de ambos partidos arremetieron contra el Ejecutivo con reproches cruzados. Carmen Hernández (NC) censuró que la ley se haya redactado "de espaldas" a las dos universidades públicas de la región y alertó de que la nueva fundación universitaria duplica funciones para ser un "coladero de cargos". En paralelo, la socialista Alicia Pérez tachó la ley de mero "maquillaje", intentando justificar su posición desmarcada al denunciar la precariedad laboral de los investigadores que perciben sueldos de apenas 900 euros al mes.

Vox coincide con el bloque del 'no' de la izquierda

La sorpresa en el hemiciclo la protagonizó Vox, cuyo portavoz, Nicasio Galván, terminó alineando su voto con el de Nueva Canarias en el bloque del rechazo. A pesar de que la ley busca modernizar el archipiélago y retener el talento, Galván prefirió priorizar debates ideológicos ajenos a la urgencia del sector, tildando la norma de "anticientífica" por incluir cuotas de género. Desde una postura que la mayoría de la Cámara consideró poco pragmática, el portavoz de Vox supeditó su apoyo a exigencias como el estudio de la energía nuclear o la explotación de tierras raras en Fuerteventura, sumándose de facto a la estrategia de bloqueo de la oposición y demostrando que los extremos se tocan cuando se trata de poner trabas a la gestión del Gobierno regional.

Frente a esta pinza de la oposición, el pacto de Gobierno y el Grupo Mixto mantuvieron el rumbo centrado defendiendo que Canarias no puede resignarse a la continua fuga de profesionales. Los defensores de la norma elogiaron que la ley acerque de manera efectiva la investigación a las islas no capitalinas, rompa los techos de cristal existentes en el sector y maximice las ventajas fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF), consolidando un ecosistema estable para la ciencia canaria por encima de las disputas partidistas.