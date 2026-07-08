Cien mil euros directos a los herreños atrapados en Venezuela

La administración insular ha tenido que actuar al margen de los cauces habituales por razones de fuerza mayor. El Cabildo de El Hierro ha autorizado la concesión directa de una subvención extraordinaria de 100.000 euros a la Fundación España Salud (FES). El objetivo es paliar la desprotección sanitaria que sufren los emigrantes herreños y sus descendientes en Venezuela, agravada tras los dos fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio.

La gravedad de la situación en el país caribeño ha obligado a la corporación a eludir los tiempos de la convocatoria pública. Los mecanismos tradicionales habrían retrasado un auxilio que los ciudadanos afectados necesitan de forma inmediata. Según detalla la institución, existen razones de interés social y humanitario que justifican esta vía excepcional, recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 para situaciones de emergencia en el exterior.

Fondos médicos para los herreños en Venezuela

Los fondos tendrán un destino finalista: financiar la atención médico-quirúrgica y farmacéutica de los nativos de la isla y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. La medida protege a quienes carecen de seguro médico y se encuentran en situación de necesidad, asumiendo costes de hospitalización, fármacos y exámenes ambulatorios.

Esta partida introduce un cambio relevante: por primera vez se garantiza la cobertura sanitaria sin límite de edad, cumpliendo el compromiso adquirido por la delegación insular el pasado mes de mayo durante su visita a Venezuela. La vicepresidenta del Cabildo, Ana González, defendió la celeridad de la medida al afirmar que las administraciones tienen la obligación de responder sin esperar a que los plazos administrativos asfixien a las familias.

La ayuda del Cabildo actuará también como un fondo complementario. Cubrirá los gastos médicos que superen los topes máximos de los convenios del Gobierno de Canarias, asegurando tratamientos de alta complejidad. De forma paralela, la institución agiliza la tramitación de fondos para la Asociación Civil Amigos del Garoé y evalúa activar el Fondo de Contingencia para coordinar nuevos apoyos a los damnificados.