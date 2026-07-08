Cuatro encapuchados atracan una joyería en el Mirador de Las Palmas

Un suceso delictivo ha alterado la tranquilidad habitual de las compras de tarde en la capital grancanaria. Una joyería situada en el Centro Comercial El Mirador, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido escenario de un asalto con violencia durante las últimas horas de este martes. La rápida sucesión de los hechos ha generado momentos de desconcierto entre los clientes y trabajadores de los establecimientos cercanos, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo en una zona de alta afluencia comercial.

Según los datos preliminares facilitados por la Policía Nacional, el asalto fue perpetrado por un grupo organizado compuesto por cuatro personas. Estos individuos accedieron al interior del recinto comercial con los rostros completamente cubiertos por pasamontañas, lo que dificultó su identificación inmediata por parte de los testigos presenciales y de las cámaras de seguridad del complejo. La manera de proceder de los delincuentes evidencia una planificación previa del golpe, actuando de forma coordinada para hacerse con el botín en el menor tiempo posible sin levantar excesivas sospechas en los instantes previos.

Una vez consumada la sustracción en el establecimiento joyero, los atracadores emprendieron la huida rápidamente para evitar ser interceptados por el personal de seguridad privada del centro. Para su escape, los presuntos autores utilizaron un vehículo que, según las primeras pesquisas policiales, había sido robado previamente, un método habitual en este tipo de delitos para dificultar el rastreo de su paradero y no dejar pistas fidedignas sobre su verdadera identidad o lugar de residencia.

Tras recibir el aviso de la comisión del delito, las autoridades reaccionaron de inmediato. Diferentes unidades de las fuerzas de seguridad se desplegaron por la zona y establecieron un amplio dispositivo de búsqueda en los alrededores de la capital y en las principales vías de salida, con el objetivo de dar caza a los delincuentes antes de que lograran ocultarse. A pesar de la celeridad de la respuesta y de los controles efectuados en puntos estratégicos, por el momento no se ha logrado localizar a los implicados.

En la actualidad, se mantiene la investigación abierta y se trabaja intensamente en la recolección de pruebas. Los agentes adscritos a la Policía Científica y a los grupos de investigación pertinentes están analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia tanto del propio Centro Comercial El Mirador como de las calles adyacentes. Asimismo, se está tomando declaración a los empleados del negocio afectado y a los ciudadanos que presenciaron el suceso, con la firme intención de obtener cualquier mínimo detalle que permita esclarecer los hechos, identificar a los autores de este violento asalto y recuperar la mercancía sustraída.