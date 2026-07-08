El 'cáncer' del absentismo ahoga a Canarias, cobrar el 100% sin trabajar hunde la productividad.

El motor económico de Canarias no solo se resiente por la burocracia o la presión fiscal. Existe un agujero negro que devora la productividad del Archipiélago, un mal endémico que se maquilla bajo la protección de los convenios colectivos, el absentismo laboral. Cada día, los empresarios isleños abren la persiana asumiendo una carga invisible que amenaza con quebrar sus márgenes comerciales.

Los datos no admiten matices. Más de 1,6 millones de personas faltan diariamente a su puesto de trabajo en España, y el 75% lo hace escudándose en una incapacidad temporal. Es el máximo histórico alcanzado en el primer trimestre, según Randstad Research. Una cifra que traslada una presión asfixiante al tejido productivo canario, altamente dependiente del sector servicios, donde la falta de personal se traduce automáticamente en pérdidas de facturación y un servicio deficiente al turista.

Un sistema que desincentiva la productividad

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto el dedo en la llaga al calificar esta escalada de bajas como un "cáncer que no podemos pagar". La raíz del problema radica en una distorsión del mercado laboral. En condiciones normales, una baja por enfermedad implica no cobrar los tres primeros días, recibir el 60% de la base reguladora hasta el día 20 por cuenta de la empresa, y el 75% a partir del día 21 a cargo de la Seguridad Social.

Sin embargo, la injerencia de los pactos sindicales anula esta progresividad. Según la Airef, el 50% de los convenios sectoriales y el 65% de los de empresa imponen complementos retributivos que garantizan el 100% de la nómina. El resultado es perverso: el empleado no percibe ninguna merma económica por quedarse en casa, desactivando cualquier incentivo para reincorporarse de forma diligente a su puesto.

En el coste público, por medio de la Seguridad Social, se asumen más de 18.400 millones de euros. Dinero del contribuyente. Por el lado del coste privado, las compañías cargan con 14.600 millones de euros de su propio bolsillo.

En total, una factura anual que supera los 33.000 millones de euros. Una cifra que lastra la capacidad de contratación de las pymes canarias y limita la viabilidad de nuevos proyectos empresariales en las Islas.

El empresario paga la factura

La solidaridad del sistema de salud está fuera de duda para casos de verdadera necesidad o accidentes laborales, donde las mutuas cubren el 75% desde el primer día. El conflicto surge cuando la red de seguridad se convierte en una hamaca. Proteger los ingresos del trabajador mediante convenios rígidos transfiere todo el riesgo al empresario, que debe costear la baja y, al mismo tiempo, asumir el coste de una sustitución.

Para que Canarias prospere y compita en un mercado global, es vital desterrar políticas que penalizan al que arriesga y produce. Ninguna economía regional, por fuerte que sea su industria turística, puede sostener a largo plazo un modelo donde el esfuerzo no se premia y la inactividad se subvenciona con el patrimonio ajeno.