El Granca Live Fest concluye sin incidentes graves tras reunir a casi 100.000 espectadores

El dispositivo especial de seguridad diseñado por la Policía Nacional con motivo de la celebración del Granca Live Fest 2026 ha concluido con un balance favorable. El evento musical, que tuvo lugar entre los días 2 y 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, logró congregar a decenas de miles de asistentes sin que se registraran alteraciones graves del orden público ni contratiempos que impidieran el normal desarrollo de los conciertos.

La dirección y coordinación del amplio despliegue de los agentes se llevó a cabo de forma ininterrumpida desde la Sala UCO. Este centro operativo mantuvo una comunicación constante con las distintas unidades sobre el terreno, los servicios sanitarios, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, la seguridad privada y el resto de los organismos implicados en la organización. Esta fluidez facilitó una rápida capacidad de reacción ante cualquier eventualidad.

El operativo preventivo contó con la participación directa de agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR), ambos dependientes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Su presencia disuasoria resultó fundamental para mantener un control exhaustivo del recinto. Los efectivos efectuaron diversas identificaciones e intervinieron en incidentes menores, levantando varias actas por tenencia de sustancias estupefacientes y una sanción por una infracción relacionada con armas.

Más allá de la seguridad puramente ciudadana, la labor asistencial de la Policía Nacional permitió recuperar varios bolsos y carteras extraviados por el público. Estos objetos, que contenían documentación personal, dinero en efectivo y teléfonos, fueron devueltos a sus legítimos propietarios en las propias instalaciones del estadio.

De forma paralela a estas actuaciones, el dispositivo coordinó una serie de incidencias sanitarias derivadas del carácter multitudinario del festival. Las altas temperaturas registradas durante estas jornadas provocaron diversos episodios de golpes de calor y desmayos. Asimismo, los servicios médicos tuvieron que atender intoxicaciones etílicas, especialmente durante las últimas horas de la noche, y algunos casos de atragantamiento.

El único contratiempo ajeno a los espectadores fue un accidente laboral sufrido por un trabajador de la organización, que fue evacuado a un centro hospitalario tras recibir el impacto de un objeto pesado. Pese a este suceso, las autoridades han valorado "muy positivamente" la planificación previa, destacando que todo se desarrolló en un "ambiente de seguridad, convivencia y normalidad".