El Parlamento aprueba por mayoría la Ley de Municipios Turísticos frente al desmarque ideológico de Vox

El Pleno del Parlamento de Canarias ha sacado adelante de forma arrolladora la nueva e histórica ley de municipios turísticos, logrando un consenso casi sin precedentes en la política regional al sumar un total de 63 votos a favor. La propuesta legislativa, nacida directamente desde el ámbito local tras ser promovida inicialmente por 13 ayuntamientos de las islas, establece un régimen jurídico específico que viene a hacer justicia y a paliar el inmenso "sobreesfuerzo" financiero y de servicios públicos que soportan estas corporaciones locales, obligadas a atender de manera sistemática a una población flotante muy superior a la empadronada. El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, calificó de "histórica" la jornada, ensalzando que con este marco legal los municipios canarios se convierten por fin en "arquitectos de su propio destino" bajo un modelo mucho más ordenado, sostenible y respetuoso con el territorio.

Respaldo cerrado del pacto de Gobierno frente a las reticencias de la oposición

Las fuerzas del pacto de Gobierno autonómico han defendido con uñas y dientes los beneficios prácticos de la norma. Desde el Partido Popular, el diputado David Morales aplaudió que el documento no solo refuerce el tratamiento unitario en la promoción exterior, sino que consagra una necesaria gestión transversal entre los tres niveles de la administración, Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos, en torno al turismo como el "principal motor económico" regional. Asimismo, Mario Cabrera (CC) advirtió de que con este texto las localidades turísticas dejan de ser una realidad reconocida únicamente en la práctica para contar con derechos, obligaciones y herramientas reales de gestión diferenciada.

Incluso formaciones de la oposición como Nueva Canarias y el PSOE se sumaron al bloque del "sí". María Esther González (NC) celebró un texto que se adapta a la diversidad de los destinos consolidados de las islas, invitando a mantener la coherencia con futuras reformas legislativas turísticas, mientras que Lucía Fuentes (PSOE) catalogó de "hito ejemplar" la iniciativa por blindar unos servicios de calidad tanto para los visitantes como para los residentes.

La abstención de Vox: el único desmarque en debates climáticos y de género

La nota discordante de la sesión plenaria corrió a cargo de Vox, cuyos tres diputados prefirieron desmarcarse del consenso generalizado de la Cámara y optar por una solitaria abstención. La parlamentaria Paula Jover intentó justificar su posición alegando una supuesta falta de ficha financiera para la ampliación de plantillas y la creación de órganos de gestión. Sin embargo, el grupo fue más allá al trasladar su rechazo a diversos puntos de la norma que, bajo su particular juicio, distan de la gestión estrictamente turística de los municipios al estar vinculados a cuestiones de lo que tildaron como "pura ideología climática y de género", anteponiendo las proclamas partidistas a las necesidades prácticas de los ayuntamientos de las islas.

La nueva ley introduce criterios rigurosos y técnicos para que un municipio sea considerado de 'excelencia' o de 'singularidad'. Entre los requisitos fijados en el texto final, se exige contar con una población turística anual cinco veces superior a la empadronada tres veces más en las Islas Verdes, un mínimo de 4.000 plazas alojativas y acreditar formalmente que la actividad turística representa más del 15% de toda la economía municipal.