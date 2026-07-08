El Parlamento canario se vuelca con Venezuela tras el seísmo y rinde homenaje a su delegada Isabel Jara

El Parlamento de Canarias ha manifestado de forma unánime su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los graves terremotos registrados en el país de Sudamérica. A través de una declaración institucional de máxima solemnidad, leída de forma íntegra por la presidenta de la Cámara autonómica, Astrid Pérez, los diputados han guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de las numerosas víctimas mortales. La declaración no solo traslada el dolor del archipiélago, sino que realiza un llamamiento urgente e imperativo a la comunidad internacional para que mantenga activo el apoyo humanitario y colabore económicamente en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Vínculos históricos y luto por el fallecimiento de Isabel Jara

La catástrofe natural ha golpeado con una «especial cercanía» a la sociedad del archipiélago debido a los intensos e históricos lazos de sangre, familiares y culturales que unen de forma permanente a ambas regiones, destino tradicional de la emigración canaria durante generaciones. En este contexto de dolor compartido, el Parlamento ha querido tener un emotivo y especial recuerdo para los familiares de los ciudadanos canarios fallecidos en el siniestro, rindiendo un sentido homenaje a la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, quien lamentablemente ha perdido la vida en la localidad de La Guaira a causa de los temblores.

Preoccupación por los 70.000 canarios residentes en el país

La magnitud del impacto económico y social sobre la población de Venezuela es devastadora, alcanzando según estimaciones de la ONU unas pérdidas equivalentes a cerca del 6% del PIB del país. Desde la Cámara regional se ha recordado que en territorio venezolano residen actualmente alrededor de 70.000 canarios y sus descendientes, articulados a través de 22 entidades canarias repartidas por toda la geografía nacional. Esta altísima densidad de compatriotas hace que miles de hogares en las islas sigan con extrema preocupación la evolución de la catástrofe.

Finalmente, la Cámara ha deseado una pronta recuperación a los heridos, ensalzando la labor de los equipos de emergencia, personal sanitario y voluntarios, reafirmando los indestructibles lazos de fraternidad y enviando un mensaje explícito de esperanza al pueblo hermano.