El posible fin del turismo de masas, la inversión redibuja una Canarias orientada al lujo

La economía canaria sigue estrechamente ligada a la capacidad de su sector turístico para atraer capital. Durante el primer semestre de 2026, Canarias captó el 15% del total de la inversión nacional destinada al mercado hotelero, consolidándose como uno de los principales focos de interés para los inversores.

Se esperan más turistas de lujo

Según los datos del reciente informe de Colliers, la liquidez fluye de manera decidida hacia la calidad. A nivel nacional se han movilizado 2.108 millones de euros, y el 86% de este volumen se ha concentrado de forma exclusiva en establecimientos de cuatro y cinco estrellas. Este patrón confirma que la modernización de la planta hotelera del archipiélago está siendo impulsada directamente por la iniciativa privada, que busca reposicionar sus activos hacia un modelo de mayor valor añadido.

El peso de la inversión recae principalmente sobre el tejido empresarial español. El 63,4% de los fondos transaccionados provienen de capital nacional, siendo los principales inversores las propias cadenas hoteleras. Son estas empresas las que están asumiendo el riesgo financiero de actualizar los complejos turísticos en las Islas, buscando garantizar su rentabilidad y competitividad a largo plazo en un mercado global.

Los inversores internacionales del turismo

Por su parte, los inversores internacionales aportaron el 36,6% del capital restante. En este ámbito, los grandes fondos institucionales mantienen su atención fijada en Canarias para cerrar operaciones de gran tamaño, aplicando estrategias de creación de valor que mejoran el nivel general de la oferta habitacional.

Los destinos vacacionales tradicionales absorbieron el 63% de la inversión en activos premium. Canarias comparte este liderazgo con plazas consolidadas como Baleares y la Costa del Sol. Tal y como señala el director general de Hoteles de Colliers, Gonzalo Gutiérrez, esta concentración transaccional refleja la "confianza de los inversores" en el turismo español de alta gama. Una confianza sostenida por el mercado que anticipa un cierre de año con niveles de inversión históricamente elevados para las Islas.