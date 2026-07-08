La Guardia Civil detiene a un hombre en Vecindario por quebrar su orden de alejamiento

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha procedido a la detención de un individuo como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena. El arresto se produjo después de que el sujeto fuera sorprendido incumpliendo de forma flagrante una prohibición judicial expresa que le impedía acceder o residir en la localidad de Vecindario, perteneciente al término municipal de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 23 de junio. En el transcurso de un operativo habitual orientado a la prevención de la delincuencia, una patrulla de seguridad ciudadana del Instituto Armado que vigilaba las calles del mencionado municipio advirtió la presencia de un varón caminando por la vía pública. Los agentes, gracias a su labor de vigilancia y conocimiento del entorno, identificaron de inmediato al sospechoso y recordaron que sobre él pesaba una medida restrictiva de libertad de movimientos.

Una vez interceptado, las fuerzas del orden procedieron a su identificación formal y confirmaron a través de las bases de datos policiales que el hombre tenía en vigor dicha orden dictada por la autoridad judicial. Esta resolución, enmarcada dentro de una sentencia firme derivada de actuaciones judiciales anteriores, le prohibía terminantemente cualquier acercamiento al núcleo urbano en el que fue localizado por los agentes.

Ante el evidente incumplimiento de la resolución judicial, los guardias civiles llevaron a cabo su detención de manera inmediata. En el mismo lugar de los hechos, se le informaron de todos los derechos que le asisten por ley, así como de los motivos concretos que justificaban su arresto, para ser posteriormente trasladado a las dependencias oficiales con el fin de instruir las correspondientes diligencias policiales.

Cabe destacar que la medida de alejamiento territorial impuesta al detenido tiene su origen en un procedimiento judicial previo sumamente delicado. Dicha orden estaba vinculada a la comisión de delitos graves contra las personas y contra el patrimonio, los cuales incluyeron episodios de naturaleza violenta y diversas conductas de amenaza. Por este motivo, la Justicia había considerado indispensable dictar la prohibición de acudir a Vecindario como un mecanismo fundamental de protección y para la prevención de nuevos incidentes de similares características.

Finalmente, una vez concluida la labor policial de recopilación de datos, todas las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado correspondiente de la Plaza de la Sección de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, en la provincia de Las Palmas, donde el detenido pasará a disposición de la autoridad judicial competente para dar continuidad al pertinente procedimiento legal.