El acceso a la vivienda es una de las mejores formas de entender el funcionamiento de la economía. Más hipotecas implican que más familias se asientan en trabajos y vidas estables, lo que permite que se desarrolle más la economía en las islas. Entre enero y abril de 2026, los canarios firmaron 5.532 hipotecas sobre viviendas. Sin embargo, el archipiélago oculta una fragmentación en el mercado de la vivienda.

Hipotecas fragmentadas por islas

Ocho de cada diez créditos, el 80,3% del total, se concentran en las islas capitalinas. Pero la diferencia entre ellas es evidente. Gran Canaria experimenta un tirón en el sector con 2.279 firmas, lo que supone un crecimiento del 9,7% respecto al año anterior. La otra cara de la moneda es Tenerife. Aunque sigue moviendo volumen, cae hasta las 2.161 hipotecas, encajando un retroceso del 14,1%.

Fuera de los grandes núcleos urbanos, el contraste es aún más duro. Lanzarote se ha convertido en el principal foco de atracción. Las familias cerraron allí 591 operaciones, un salto del 61,9%. A pocos kilómetros, Fuerteventura sufre el efecto contrario. La isla majorera se frena en seco y registra un desplome del 44,2%, firmando apenas 394 hipotecas.

En las islas occidentales, el mercado tiene un pulso menor, aunque refleja la misma volatilidad. La Palma sigue en negativo con un descenso del 13,6% y La Gomera cae otro 16,7%. La excepción es El Hierro, que casi duplica su actividad pasando de 9 a 16 firmas.

Cuando miramos el volumen de dinero, Tenerife, a pesar de registrar menos operaciones, movió el mayor volumen de capital en abril, alcanzando los 95,3 millones de euros frente a los 71,8 millones de Gran Canaria. Les siguen de lejos Lanzarote y Fuerteventura, rozando ambas los 12 millones.

Estos datos, extraídos de la nueva estadística del Istac, demuestran que el ladrillo en Canarias no es un bloque uniforme. Hipotecarse y consolidar patrimonio es hoy un reto sujeto a las condiciones económicas particulares de cada isla.