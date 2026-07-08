Queda desierta la licitación para reformar el Estadio de Gran Canaria para el Mundial 2030

El proyecto estrella para la remodelación y ampliación del recinto insular de cara al campeonato futbolístico de la próxima década ha sufrido un importante contratiempo. La convocatoria para acometer las obras, cuyo plazo de admisión de propuestas finalizaba este martes, ha quedado completamente desierta al no concurrir ninguna compañía interesada.

Tal y como han confirmado a la agencia EFE fuentes del Instituto Insular de Deportes, organismo dependiente del Cabildo encargado de promover esta actuación, el ambicioso plan arquitectónico contaba con un presupuesto base de salida de 174,7 millones de euros. Ante esta ausencia de pujas, la corporación grancanaria se encuentra actualmente analizando toda la documentación técnica y financiera para determinar los próximos pasos legales y administrativos que permitan reactivar el proceso.

La profunda transformación prevista para la instalación deportiva tiene un plazo de ejecución estimado de treinta y seis meses. Esta duración dejaría la finalización de los trabajos fijada para el año 2029, siempre y cuando los movimientos de tierras y la edificación lograran iniciarse durante el presente ejercicio. El torneo internacional, cabe recordar, se disputará en el verano de 2030, por lo que los plazos comienzan a ser un factor apremiante.

Pese a este revés inicial en los despachos, las fuentes institucionales consultadas aseguran que la fecha límite de 2029 se mantiene en el horizonte como meta inamovible para concluir la obra. Para ello, los responsables públicos se comprometen a solventar las cuestiones y rigideces del pliego que hayan podido desincentivar la participación privada, buscando así que la nueva convocatoria resulte verdaderamente atractiva para las grandes constructoras.

El proyecto original, que salió a concurso público el pasado 3 de junio a través de la plataforma de contratación del Estado, contempla una intervención integral sobre la infraestructura actual. El objetivo prioritario pasa por aumentar el aforo de las 32.400 plazas vigentes hasta los 41.854 espectadores, cumpliendo así con las exigencias de capacidad que impone la FIFA para albergar encuentros internacionales de máximo nivel.

Más allá de la mera suma de asientos, el plan pretende dotar al complejo de una funcionalidad vanguardista y de tecnología de última generación. En esencia, se trata de una actuación que trabajará sobre la estructura, la envolvente, las instalaciones y los acabados, con un enfoque transversal basado en la seguridad y la accesibilidad universal. Además, primarán criterios medioambientales como la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Uno de los elementos más llamativos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas es la instalación de una nueva cubierta de diseño singular tipo "rueda de bicicleta". Se trata de una solución estructural ligera sustentada en sistemas de cableado que mejorará notablemente la protección de los graderíos, la eficiencia del proceso constructivo y la propia imagen exterior de la edificación. Asimismo, la fachada integrará un patrón estético basado en las pintaderas canarias, buscando conectar el diseño vanguardista con la simbología tradicional del archipiélago.

De cara a no alterar en exceso la rutina deportiva habitual, la intervención ha sido meticulosamente planificada para garantizar la continuidad parcial del uso del estadio durante la ejecución de los trabajos. Se llevará a cabo una construcción por fases que compatibilizará el calendario de partidos con los avances de la obra. Paralelamente, en materia de movilidad, se contempla una reordenación del sistema de aparcamientos que alcanzará las 597 plazas, con conexión a un área colindante capaz de absorber hasta 3.500 vehículos adicionales destinados a grandes eventos.