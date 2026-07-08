Rescatados 122 inmigrantes en la mayor lancha vista hasta la fecha en Canarias

La crisis migratoria que afecta al archipiélago canario ha registrado esta madrugada un nuevo episodio de extrema gravedad. Los efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado al sureste de la isla de Lanzarote a un total de 122 inmigrantes que viajaban hacinados a bordo de una lancha neumática. Se trata de la embarcación de estas características con mayor ocupación interceptada hasta la fecha en la conocida como Ruta Canaria, una zona del océano Atlántico donde este tipo de lanchas solía transportar a un máximo de entre 75 y 80 personas.

El operativo de auxilio fue llevado a cabo por la embarcación Salvamar Al Nair, que logró localizar la neumática cuando se encontraba a unos 72 kilómetros de la costa de Arrecife. Según han confirmado las fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla, el estado de salud de los ocupantes era preocupante en el momento del rescate. Parte de los viajeros presentaban síntomas evidentes de deshidratación y malestar general, como consecuencia de las durísimas condiciones de una travesía que había comenzado en la localidad de Tan Tan, situada en la costa de Marruecos.

Los propios equipos de emergencia han reconocido que no recuerdan haber prestado asistencia a una embarcación neumática tan peligrosamente sobrecargada. En el interior de la lancha viajaban 101 hombres, nueve mujeres y doce menores de edad. La travesía marítima ha estado marcada por el mar en calma, pero también por un fuerte calor que ha mermado considerablemente las fuerzas de los tripulantes. Tras ser rescatados, desembarcaron en el puerto de Arrecife en torno a las 01:15 horas, donde varios de ellos tuvieron que ser trasladados de urgencia para recibir asistencia hospitalaria.

La presión migratoria, sin embargo, no se ha limitado a este rescate masivo. Mientras los servicios sanitarios y de seguridad aún atendían a pie de puerto a este numeroso grupo, se produjo una segunda llegada. En esta ocasión, otras 28 personas lograron alcanzar tierra firme por sus propios medios en el norte de Lanzarote. Los inmigrantes viajaban a bordo de una patera de madera tradicional, que consiguió arribar hasta la localidad costera de Arrieta, ubicada en el municipio de Haría.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 ha precisado que este segundo grupo estaba conformado por 19 hombres, cuatro mujeres y cinco menores. La situación en la zona sigue siendo de máxima tensión y vigilancia, ya que los servicios de emergencia mantienen la alerta ante los continuos avisos sobre la presencia de más embarcaciones precarias en las proximidades de la isla. Las actuales condiciones meteorológicas, caracterizadas por el buen tiempo y la escasez de viento, resultan especialmente favorables para que las mafias sigan impulsando este tipo de travesías ilegales desde las costas de Marruecos y el Sáhara con destino a España.