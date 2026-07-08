Santa Cruz acerca el adiós a la refinería con el respaldo del Cabildo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha garantizado este jueves la plena disposición de la institución insular para colaborar con el Ayuntamiento de la capital en un asunto estratégico para el desarrollo de la ciudad. El objetivo principal es agilizar el desmantelamiento de la refinería operativa históricamente en el municipio, así como facilitar el traslado de todo el material combustible hacia la zona de Granadilla. "Mostramos toda nuestra predisposición. Santa Cruz sabe que tiene nuestra colaboración, tanto en términos económicos como administrativos", ha asegurado la presidenta durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Esta confirmación llega tras la petición expresa formulada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien había reclamado el liderazgo de la administración insular para desbloquear esta compleja operación. En este sentido, Dávila ha subrayado que el respaldo del Gobierno insular ha sido fundamental para impulsar el proyecto Santa Cruz Verde 2030. Este plan integral no solo contempla el cese de la actividad industrial en la trama urbana, sino que facilita la recuperación de suelo urbano para el disfrute de los ciudadanos y el crecimiento ordenado de la capital tinerfeña, permitiendo que el traslado del almacenamiento a otro punto sea una realidad cada vez más cercana.

Destino: Granadilla

Respecto a la nueva ubicación de estas instalaciones, la presidenta ha recordado que el municipio sureño de Granadilla reúne las condiciones idóneas al concentrar diversas infraestructuras críticas para el abastecimiento y la conectividad de la isla. Entre ellas destacan su puerto comercial, la central térmica y una amplia parcela industrial que, a partir de ahora, estará llamada a albergar los nuevos tanques destinados al almacenamiento de combustible que dejarán de operar en la capital.

En paralelo a esta reorganización industrial, el Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración clave con el consistorio granadillero para la instalación de una planta de hidrógeno verde. Esta iniciativa, promovida por la compañía energética Disa y que se ubicará en el polígono industrial del municipio, será tramitada bajo la figura de Proyecto de Interés Insular (PII). Esta catalogación legal permite agilizar los plazos burocráticos y demuestra el compromiso de las instituciones con la inversión privada y la modernización del tejido productivo.

Impulso energético

Se trata de un hito administrativo sin precedentes en la región, ya que será el primer proyecto de estas características en el archipiélago que integrará, de manera simultánea, la ordenación territorial de la parcela y la gestión urbanística. Este novedoso enfoque jurídico permitirá la ejecución inmediata de las obras una vez que el pleno de la corporación apruebe el expediente definitivo en su próxima sesión ordinaria.

El vicepresidente insular, Lope Afonso, ha remarcado la importancia de esta infraestructura para avanzar hacia la seguridad energética y la sostenibilidad sin frenar el progreso. Según el equipo de gobierno, el Cabildo ya ha completado la totalidad del expediente, lo que supone un paso definitivo para afianzar el desarrollo económico de la isla mediante la diversificación de sus fuentes de energía, garantizando el suministro y atrayendo inversiones punteras al amparo de la colaboración público-privada.