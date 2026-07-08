Tenerife inaugura 'Maya V' para acoger a diez personas en exclusión residencial extrema

El Cabildo de Tenerife ha puesto en funcionamiento este miércoles un nuevo espacio de acogida denominado Maya V, ubicado en el municipio de La Laguna. Este recurso residencial está dirigido a proporcionar alojamiento y asistencia a personas que sufren una situación de exclusión extrema en la isla, integrándose así en la red de atención social bajo el paraguas del Programa Insular de Atención Integral a las personas sénior, conocido como Islénior.

Las instalaciones se encuentran ubicadas en el antiguo Hostal Berlín, en el céntrico barrio de El Coromoto. La iniciativa forma parte del proyecto global Maya, que la corporación insular ha desarrollado en estrecha colaboración con la Fundación Canaria El Buen Samaritano. El objetivo prioritario consiste en ofrecer una respuesta de carácter integral que facilite los procesos de inserción en la sociedad de aquellos individuos que carecen de hogar.

Con la apertura de este nuevo centro, que cuenta con una capacidad para alojar a diez personas, el Gobierno insular pretende dotar de mayor solidez a la red de atención al sinhogarismo. Aunque las competencias directas en esta materia corresponden a las corporaciones municipales, la institución tinerfeña ha decidido asumir una labor de liderazgo y coordinación para garantizar una actuación conjunta y eficaz entre las diferentes administraciones públicas y las entidades del tercer sector.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha remarcado durante la presentación que la inauguración de Maya V es una muestra evidente del "compromiso" institucional con una atención "cada vez más amplia y coordinada para las personas en situación de mayor vulnerabilidad". En su intervención, el dirigente destacó la importancia de la colaboración interadministrativa al asegurar que "el sinhogarismo requiere una respuesta compartida entre administraciones y el tercer sector, basada en la cooperación, la planificación y la responsabilidad institucional".

Asimismo, Afonso explicó el importante esfuerzo presupuestario realizado en esta materia. Según sus datos, la administración insular ha conseguido prácticamente duplicar la dotación económica destinada a este ámbito, que ha pasado de los 1,8 millones de euros presupuestados en el año 2023 a una previsión que superará los 3,5 millones de euros en el ejercicio de 2026. Esta inyección de fondos ha permitido materializar propuestas como Maya V, que cuenta con una partida adicional de 80.000 euros en comparación con las cuentas del curso pasado.

Por otro lado, la consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, ha puesto en valor que el nuevo servicio no se limita a aumentar la oferta de camas disponibles. Según ha explicado, la estrategia se centra en consolidar un modelo de atención centrado en la persona. Este sistema se basa en el acompañamiento profesional continuo, la intervención individualizada y la creación de oportunidades reales que permitan a los usuarios recuperar su autonomía e integrarse de manera plena.

Finalmente, Fumero concluyó que resulta "imprescindible" mantener este trabajo en red junto a organizaciones como la citada fundación para continuar proporcionando respuestas "eficaces y adaptadas" a la compleja realidad de las personas sin hogar en el conjunto del territorio tinerfeño.