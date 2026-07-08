Un varón en estado crítico tras sufrir un infarto en una calle de Las Palmas

Un suceso que podría haber terminado en tragedia ha sido evitado momentáneamente gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia en la capital grancanaria. Un varón se encuentra actualmente ingresado con pronóstico muy grave tras haber sido recuperado in extremis de una crisis cardíaca ocurrida en plena vía pública, concretamente en la concurrida calle Sagasta de Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información oficial proporcionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde, en torno a las 13:44 horas de este miércoles. En ese momento, la sala operativa recibió una alerta ciudadana que solicitaba asistencia sanitaria urgente para una persona que se había desplomado repentinamente en la acera y no respondía a los estímulos visuales ni verbales.

La proximidad de la vía a la playa de Las Canteras permitió que los primeros en prestar ayuda al afectado fueran los socorristas de Cruz Roja que operaban en la zona costera. Estos profesionales, tras evaluar rápidamente a la víctima y confirmar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, no dudaron en iniciar de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, una acción que resultó determinante para mantener el flujo sanguíneo del afectado y aumentar sus probabilidades de supervivencia.

Minutos después, se personaron en el lugar de los hechos las dotaciones del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que tomaron el relevo en la asistencia médica. El personal médico y de enfermería continuó aplicando técnicas de soporte vital avanzado. Tras varios minutos de enorme tensión y esfuerzo ininterrumpido en la propia calle, los sanitarios lograron el objetivo principal: revertir el paro y recuperar el pulso del paciente.

Una vez que el paciente fue debidamente estabilizado en el mismo lugar del incidente, se procedió a su traslado bajo estricta monitorización continua. Una ambulancia medicalizada del SUC se encargó de la evacuación hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó directamente en la unidad de cuidados intensivos y permanece en estado crítico, a la estricta espera de evolución clínica.

El amplio operativo desplegado en la calle Sagasta contó además con la fundamental colaboración de varias patrullas de la Policía Local. Los agentes se encargaron de asegurar el perímetro, facilitar el trabajo de los sanitarios evitando aglomeraciones de curiosos y garantizar un corredor de seguridad expedito para que la ambulancia pudiera abandonar el lugar con la mayor celeridad posible rumbo al centro hospitalario.

Este tipo de intervenciones pone de manifiesto la vital importancia de la conocida como cadena de supervivencia. La rápida detección del problema, la alerta inmediata a los servicios de emergencias y el inicio precoz de la reanimación cardiopulmonar por parte de los primeros intervinientes son factores esenciales. Los expertos médicos insisten frecuentemente en que la formación ciudadana en primeros auxilios es una herramienta imprescindible para reducir la mortalidad en este tipo de episodios cardiovasculares inesperados.