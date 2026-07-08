Una mujer resulta herida en un accidente entre un turismo y un camión en Arona

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 ha registrado este miércoles un siniestro vial en la carretera TF-66, dentro del término municipal de Arona, en la isla de Tenerife. En este suceso, una mujer ha resultado herida de diversa consideración tras producirse un choque directo entre su coche y un vehículo pesado. La rápida intervención de los servicios de asistencia fue determinante para atender a la afectada en el lugar de los hechos.

Según han informado las autoridades competentes, la sala operativa del 1-1-2 recibió la voz de alerta en torno a las 10:15 horas. En ese preciso momento, un comunicante reportó la colisión en esta transitada vía del sur tinerfeño, lo que motivó la inmediata movilización de los efectivos de rescate y seguridad. El Cecoes activó de forma automática el protocolo habitual para este tipo de incidentes, desplazando a la zona los recursos sanitarios y policiales pertinentes para garantizar la atención de los implicados y el restablecimiento de la normalidad en la circulación de la carretera.

Una vez personados en el escenario del choque, los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedieron a realizar una primera valoración médica de la paciente. El parte facultativo indicó que presentaba diversas contusiones localizadas en el miembro superior. Tras estabilizarla, los servicios médicos determinaron que las lesiones eran de carácter moderado, procediendo a su inmediato traslado en una ambulancia de soporte vital básico hasta las instalaciones del Hospital Quirón Costa Adeje, donde quedó ingresada para una observación más exhaustiva y tratamiento definitivo.

En el plano de la seguridad vial y la ordenación del tráfico, los agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de la situación. La Benemérita instruyó las correspondientes diligencias para esclarecer las causas exactas que propiciaron este percance. Por su parte, efectivos de la Policía Local de Arona colaboraron activamente con el dispositivo, regulando el paso de vehículos en la TF-66 y asegurando el perímetro para proteger tanto a los sanitarios como a los operarios. Este tipo de actuaciones conjuntas subraya la importancia de la coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia en el archipiélago canario.