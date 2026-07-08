Uno de cada tres antiguos habitantes de Gran Canaria sufrió lesiones violentas en el cráneo

La violencia estuvo mucho más presente en la Gran Canaria prehispánica de lo que se creía hasta ahora. Un estudio elaborado por un equipo de investigadores especializados en bioarqueología revela que uno de cada tres antiguos habitantes de la isla sufrió al menos una lesión violenta en el cráneo a lo largo de su vida, un dato que apunta a que los enfrentamientos eran una realidad frecuente antes de la conquista castellana.

La investigación ha analizado un total de 1.213 cráneos procedentes de 83 yacimientos funerarios repartidos por toda la isla y datados entre los siglos III y XV. Los resultados muestran que el 33,8 % de los individuos presentaba traumatismos compatibles con golpes intencionados, mientras que casi siete de cada diez yacimientos estudiados contenían restos con este tipo de lesiones.

Los investigadores destacan que la violencia afectó especialmente a los hombres. El 41,6 % de los varones analizados presentaba heridas de este tipo, frente al 22,8 % de las mujeres. Además, cerca de la mitad de los hombres lesionados había sufrido más de un traumatismo craneal, lo que indica una exposición reiterada a episodios violentos.

El estudio también identifica que las lesiones mortales se concentran principalmente en hombres jóvenes de entre 20 y 35 años, un perfil que los expertos relacionan con enfrentamientos entre diferentes grupos humanos. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de que los conflictos por el territorio, los recursos o el poder formaban parte de la organización social de la Gran Canaria aborigen.

Los resultados cuestionan la imagen tradicional de una sociedad mayoritariamente pacífica y respaldan investigaciones anteriores que ya habían documentado elevados índices de violencia entre la población prehispánica. Los autores sostienen que estos episodios no fueron hechos aislados, sino un fenómeno estructural que marcó la vida de una comunidad que permaneció aislada durante más de un milenio, hasta la llegada de los europeos en el siglo XV.

La investigación aporta nuevos datos para comprender cómo se organizaban las comunidades indígenas de Gran Canaria y abre nuevas líneas de estudio sobre la frecuencia y las causas de los conflictos en el archipiélago antes de la conquista.