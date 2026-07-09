Canarias registra su undécimo mes de junio más cálido desde 1961

El archipiélago canario ha vuelto a experimentar un mes caracterizado por temperaturas superiores a la media histórica. Según los datos recogidos en el reciente avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las islas registraron el undécimo mes de junio más cálido desde que comenzaron los registros oficiales en el año 1961. En concreto, la temperatura media se situó en los 20,5 grados centígrados, lo que se traduce en una anomalía térmica de +0,6 grados respecto a los valores habituales para esta época del año.

En lo que respecta al régimen pluviométrico, el balance de la Aemet muestra una situación que contrasta ligeramente con la percepción habitual de los meses estivales. Las precipitaciones acumuladas arrojaron una media de 2,4 litros por metro cuadrado, un volumen que representa exactamente el cien por cien del valor que los meteorólogos esperaban para este periodo. Si se analiza la posición de este dato dentro de la distribución de la serie histórica, el mes recién concluido adquiere un carácter húmedo, situándose como el vigesimoquinto más lluvioso de los últimos sesenta y tres años.

Uno de los fenómenos más destacados del mes ha sido la recurrencia de las llamadas noches tropicales, en las que los termómetros se resisten a descender de los 20 grados. Estas condiciones nocturnas comenzaron a hacerse patentes a partir del ecuador del mes, concretamente desde el día 16, y se intensificaron de manera sustancial en el tramo comprendido entre los días 22 y 30. Este periodo coincidió temporalmente con el episodio cálido más intenso de todo el mes, cuyos efectos afectaron particularmente a Fuerteventura y Gran Canaria, mermando el confort térmico de sus habitantes.

El análisis pormenorizado por islas revela que en Gran Canaria también se experimentaron noches inusualmente cálidas durante la primera quincena, entre los días 10 y 15, aunque estas anomalías quedaron geográficamente limitadas a la zona oeste de la isla redonda. Durante las horas diurnas, el calor se dejó sentir con fuerza en múltiples puntos del archipiélago. De hecho, la red de estaciones meteorológicas contabilizó hasta 78 registros de temperaturas máximas que igualaron o superaron la barrera de los 30 grados.

Entre los valores más extremos documentados por los instrumentos de medición, destacan especialmente tres localidades conocidas por su peculiar orografía, que favorece el estancamiento del aire caliente. El pico máximo se registró con 39 grados en Tejeda, en las cumbres de Gran Canaria. Muy de cerca le siguieron los 37 grados anotados en Arure, en la isla de La Gomera, y los nada desdeñables 36,3 grados alcanzados en el municipio de El Pinar, situado al sur de El Hierro.

Desde el punto de vista de la dinámica atmosférica, la Aemet explica que estas condiciones climáticas han estado dominadas de forma persistente por una marcada situación anticiclónica y por el tradicional régimen de vientos alisios. Durante gran parte del mes, el conocido anticiclón atlántico permaneció de manera semiestacionaria al suroeste del archipiélago de las Azores, ejerciendo su influencia estabilizadora sobre el territorio y bloqueando la llegada de borrascas procedentes de latitudes más altas.

A esta configuración sinóptica se sumaron las constantes aproximaciones, en los niveles medios de la atmósfera, del borde occidental de la dorsal africana. Este mecanismo meteorológico fue el responsable de mantener la temperatura media en valores ligeramente superiores a los de referencia hasta la última semana del mes. A partir del día 27, dicha dorsal africana se posicionó claramente sobre el archipiélago, lo que desencadenó una intensa advección cálida que vino acompañada de episodios de calima, prolongando el polvo en suspensión y el calor hasta el mismo cierre del mes el día 30.