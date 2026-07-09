Comprueba si estás entre los beneficiarios de los 2,9 millones para movilidad eléctrica antes de que acabe el plazo

El Gobierno de Canarias ha emitido la resolución definitiva para la concesión de las ayudas correspondientes al programa Moves III (ejercicio 2025). Esta iniciativa, gestionada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía y financiada a través de los fondos europeos de recuperación, contempla un importe total de 2.937.632,03 euros destinados al fomento de la movilidad eléctrica en el Archipiélago.

El documento oficial, ya publicado para el conocimiento de los interesados, detalla tanto las solicitudes aprobadas como aquellas que han sido desestimadas o de las que los propios solicitantes han desistido.

Destino de los fondos y plazos de justificación

Las subvenciones aprobadas se enmarcan en el plan estatal diseñado para incentivar la transición energética en el transporte. Los fondos están dirigidos a dos líneas de actuación principales: la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue y la instalación de infraestructuras de recarga.

Para garantizar el correcto uso de los fondos públicos europeos, la resolución establece un límite temporal estricto. Los beneficiarios que figuran en el anexo de aprobaciones tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para finalizar las actuaciones subvencionadas y presentar toda la documentación justificativa requerida en las bases de la convocatoria.

56 expedientes cerrados por renuncia

Un aspecto destacado en la publicación de esta resolución es la confirmación oficial del cierre de 56 expedientes de ayudas. La Dirección General de Energía ha declarado concluidos estos procedimientos tras recibir la renuncia expresa por parte de los solicitantes.

La convocatoria original de estas ayudas se remonta a julio de 2021. Durante el periodo comprendido entre 2022 y 2026, la Administración ha ido dictando diversas resoluciones de concesión, tanto para empresas como para particulares. Sin embargo, en el caso de estos 56 expedientes, los interesados han decidido no hacer uso del derecho a la subvención que se les había reconocido previamente, lo que obliga a la Administración a aceptar el desistimiento y dar por finalizado el trámite de manera formal.

Toda la información relativa a los expedientes aprobados, desestimados y renunciados se encuentra disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, el cual actúa como medio de notificación oficial para todos los implicados en el proceso.