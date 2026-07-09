Denuncian la inacción del Gobierno de Canarias ante la suelta de cien gatos en La Graciosa

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha presentado un escrito formal dirigido a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias para exigir explicaciones por la parálisis administrativa ante una grave infracción medioambiental. En concreto, la asociación reclama que se impulse el procedimiento iniciado tras su denuncia en julio de 2025 por la liberación indiscriminada de gatos en la isla de La Graciosa, exigiendo la adopción de medidas urgentes para salvaguardar la biodiversidad local.

Los hechos se remontan a julio de 2024, cuando se soltaron al menos un centenar de estos animales en pleno Parque Natural del Archipiélago Chinijo, una zona que además forma parte de la Red Natura 2000. Según advierten desde la entidad, esta acción se llevó a cabo sin ningún tipo de evaluación ambiental ni autorización por parte del órgano gestor. Transcurrido más de un año desde la denuncia oficial, el silencio de la Administración autonómica vulnera la obligación legal de resolver los expedientes y cercena el derecho de acceso a la información medioambiental de los ciudadanos.

Para reforzar su reclamación, SEO/BirdLife ha adjuntado al expediente autonómico un reciente estudio científico publicado en la revista Biology Letters en 2026. Este trabajo, elaborado por investigadores del CSIC y de la Universidad de La Laguna, constata que la presencia de estas colonias felinas altera severamente el equilibrio natural del archipiélago. Los datos reflejan que en las áreas próximas a los asentamientos de estos depredadores hay menos lagartos autóctonos y los ejemplares supervivientes son de menor tamaño, puesto que los felinos cazan preferentemente a los de mayores dimensiones.

La investigación desmonta también uno de los argumentos más utilizados por los defensores de estas colonias. El informe demuestra que alimentar a los animales no evita que sigan cazando fauna silvestre. Además, advierte de que el sistema de captura, esterilización y retorno, conocido por sus siglas CER, no logra reducir de forma efectiva el número de individuos a largo plazo y mantiene una presión constante y letal sobre las especies endémicas.

Los expertos avisan de que estos impactos provocan un efecto en cascada sobre los ecosistemas insulares, dado que los lagartos son una pieza fundamental como presa para otras especies y como dispersores de semillas. Estas conclusiones resultan extrapolables a otras criaturas sumamente vulnerables, como las singulares colonias de aves marinas que habitan en La Graciosa.

Ante esta situación, la organización exige a las autoridades que actúen con contundencia y recuerdan que la propia Ley 7/2023 de bienestar animal obliga a que la gestión de las colonias felinas evite impactos negativos sobre la biodiversidad. Esta controvertida norma contempla, de hecho, la retirada o reubicación de los ejemplares cuando existan riesgos objetivos para la fauna silvestre en espacios especialmente protegidos.