El absentismo escolar baja al 5,8% en Canarias, pero supera el 16% en FP

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado este jueves que los índices de falta de asistencia a las aulas han experimentado una leve mejoría en el archipiélago. Según los últimos datos consolidados, la tasa general se redujo dos décimas hasta situarse en el 5,8%. No obstante, el desglose del curso actual refleja una notable disparidad según la etapa educativa: mientras que Educación Infantil (2,04%) y Primaria (1,94%) mantienen cifras contenidas, el problema crece en la ESO (5,51%) y el Bachillerato (5,29%), y se dispara alarmantemente por encima del 16% en la Formación Profesional.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, el titular de Educación ha defendido el rigor de estas estadísticas, que ahora se recaban y procesan mediante una aplicación web automatizada. Esta nueva herramienta tecnológica permite a la Administración disponer de información segura y en tiempo real, dejando atrás el obsoleto sistema de certificaciones en papel. Esta modernización facilita la emisión de informes pormenorizados por municipio, etapa y centro, algo que resulta fundamental para identificar los focos del problema.

En este sentido, Suárez ha subrayado que la lucha contra la inasistencia y el fracaso escolar no puede limitarse al ámbito puramente académico o de las aulas. Por ello, el Ejecutivo insular ha intensificado la coordinación con la Federación Canaria de Municipios, los servicios sociales de las distintas localidades y las policías locales, entendiendo que es imperativo abordar los motivos subyacentes y el contexto que alejan a los menores de los centros educativos.

Por su parte, el diputado Francisco Linares, en representación de Coalición Canaria, ha calificado de "relativamente buenos" los datos globales de la región, aunque ha alertado sobre la existencia de importantes desequilibrios territoriales. Como ejemplo paradigmático, ha señalado la comarca sur de Tenerife, donde los niveles de absentismo superan habitualmente la barrera del 5%. Linares ha coincidido con el consejero en que la inspección educativa y la administración local desempeñan un papel crucial, dado que estas ausencias suelen estar estrechamente ligadas a la situación familiar de los menores.

A pesar de esta urgente necesidad de colaboración interinstitucional, el parlamentario ha denunciado la inacción de una parte importante de la administración municipal. Ha tachado de "vergüenza" el hecho de que únicamente 44 de los 88 ayuntamientos del archipiélago cuenten actualmente con consejos escolares municipales debidamente constituidos, pese a ser un órgano vital para orientar a los padres y atajar esta problemática desde la proximidad ciudadana.

Finalmente, Linares ha reclamado el diseño de un plan de actuación específico para las zonas turísticas de las islas. Según ha argumentado, el entorno y el hecho de "vivir en verano siempre con la playa cerca" constituyen factores ambientales vinculados al ocio que incrementan la tentación de faltar a clase entre los jóvenes. Esta realidad exige un esfuerzo añadido de control por parte de las autoridades para garantizar que todos los alumnos cumplan con su deber cívico y educativo, pilar del Estado de Derecho y de la igualdad de oportunidades.