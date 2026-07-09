El Cabildo de Lanzarote logra un hito histórico al desbloquear el Plan del Parque Natural de Los Volcanes

Éxito político de primer orden en la gestión del suelo y el medio ambiente en Lanzarote. El Pleno del Cabildo ha aprobado de forma definitiva el Proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Los Volcanes, un logro calificado con total justicia como un "hito histórico" para la isla. El grupo de Gobierno insular, sustentado por la alianza entre Coalición Canaria y el Partido Popular junto al apoyo de un consejero del Grupo Mixto, ha demostrado la voluntad política necesaria para sacar adelante el primer gran documento de ordenación territorial iniciado, tramitado y culminado íntegramente en el presente mandato, rompiendo de esta manera con una larga etapa de inacción institucional.

Justicia histórica para El Golfo

El nuevo planeamiento aporta soluciones eficaces a demandas vecinales que llevaban décadas metidas en un cajón. Entre las medidas más destacadas del documento sobresale el reconocimiento definitivo de El Golfo como núcleo urbano consolidado. Esta histórica reivindicación de los residentes del municipio de Yaiza pone fin a una insostenible situación de incertidumbre jurídica respecto a sus viviendas, permitiendo a numerosos propietarios regularizar legalmente sus inmuebles. Además, la gestión del Cabildo demuestra altura de miras al garantizar suelo adecuado para el crecimiento de la zona, contemplando de forma específica la ampliación del centro de salud local y la mejora de las instalaciones deportivas.

Rigor técnico y compatibilidad ambiental en un espacio protegido emblemático

La aprobación del PORN es el resultado de un enorme esfuerzo técnico, jurídico y administrativo que dota de las máximas garantías de participación y transparencia a un espacio protegido de más de 10.158 hectáreas repartidas entre Tinajo, Yaiza y Tías. Desde el área de Ordenación del Territorio se ha destacado el cambio de rumbo radical que experimenta la isla tras años de desidia y de limbo jurídico, logrando recuperar expedientes olvidados. El texto final regula de forma excelente los usos compatibles con los valores ambientales de la Red Natura 2000, modificando con acierto clasificaciones de suelo para permitir un desarrollo ordenado y adaptado al reto del cambio climático.