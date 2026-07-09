El Cabildo de Tenerife impulsa la apertura del yacimiento guanche del Barranco Agua de Dios

El Cabildo de Tenerife ha comprobado los avances para abrir al público la Cueva de Los Cabezazos y el futuro Centro de Interpretación del Barranco Agua de Dios, ubicado en la localidad de Tegueste. Se trata de uno de los conjuntos arqueológicos guanches más destacados de la isla, que aspira a convertirse en un reclamo tanto educativo como turístico y cultural de primer orden para todos los canarios.

El proyecto principal persigue la puesta en valor de esta importante zona arqueológica. Gracias al futuro recinto interpretativo, los visitantes tendrán la oportunidad de asimilar el contexto histórico antes de adentrarse en el enclave. Este singular paraje fue declarado bien de interés cultural en el año 2006 y en la actualidad alberga cerca de un centenar de yacimientos, que incluyen desde tradicionales cuevas de hábitat hasta diversos espacios funerarios.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, realizó este jueves una visita de trabajo al entorno acompañada por el alcalde del municipio, Norberto Padilla; el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo; la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban; y el investigador y arqueólogo Javier Soler.

Impulso patrimonial

Durante el recorrido institucional, Rosa Dávila incidió en que la iniciativa refleja el firme compromiso con la protección de la identidad tinerfeña. "Preservar nuestro patrimonio arqueológico es preservar la memoria de quienes nos precedieron y ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de conocer de dónde venimos y comprender mejor quiénes somos", declaró la presidenta. Asimismo, subrayó la intención de habilitar todo este vasto espacio con las máximas garantías de "conservación, investigación y rigor científico".

Para materializar esta nueva fase de acondicionamiento, el Cabildo concederá una subvención nominativa de 125.000 euros al Ayuntamiento de Tegueste. Esta cantidad económica será igualada por el Ejecutivo regional, sumando así una financiación conjunta de 250.000 euros. Estos importantes fondos se destinarán a licitar la correspondiente museografía, acondicionar los diferentes senderos interpretativos y avanzar de manera escalonada en la ansiada apertura de las instalaciones.

Hallazgos arqueológicos

Por su parte, Norberto Padilla calificó la inminente actuación de verdadero hito para su localidad, asegurando que supondrá "un antes y un después" porque revelará al mundo unos restos arqueológicos incalculables, lo que generará nuevas oportunidades turísticas desde el respeto patrimonial. En una línea muy similar, Miguel Ángel Clavijo recalcó que la sintonía entre las distintas administraciones públicas resulta clave e indispensable para salvaguardar el legado preeuropeo a través de una adecuada labor divulgativa.

En la actualidad, un equipo de especialistas de la Universidad de La Laguna continúa inmerso en las exhaustivas excavaciones de la Cueva de Los Cabezazos. Los últimos trabajos sobre el terreno han sacado a la luz hallazgos sumamente reveladores acerca del periodo preeuropeo de Tenerife, tales como fragmentos cerámicos, restos de fauna consumida, vistosas cuentas de collar o punzones inéditos. Todos estos preciados elementos se integrarán próximamente en el discurso museográfico del complejo para arrojar luz sobre las costumbres de los antiguos pobladores del archipiélago.