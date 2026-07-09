El Cabildo de Tenerife moviliza un millón de euros de dinero público para financiar 'startups'

El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a la creación del 'Tenerife Acelera Fund', un nuevo instrumento financiero que utilizará un millón de euros de los presupuestos insulares para entrar en el capital de startups y empresas en fase de crecimiento tecnológico.

Gestión privada con fondos públicos

El modelo elegido por la corporación que preside Rosa Dávila delega la gestión en manos privadas. La Administración actuará como inversor institucional aportando los fondos públicos a Entidades de Capital Riesgo (ECR). Serán estas firmas gestoras, autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las encargadas de seleccionar los proyectos empresariales y tomar las decisiones de inversión.

Para maximizar el alcance de la medida, el Cabildo exigirá por pliego que las entidades seleccionadas atraigan una inversión privada mínima equivalente a 1,1 veces el dinero público comprometido. El fondo mantendrá su vigencia hasta diciembre de 2031.

Capital dirigido desde la Administración

Los recursos del contribuyente se dirigirán a los sectores que la Administración ha catalogado como estratégicos dentro de su Plan Director de Innovación. Esto incluye nichos como la astrofísica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía azul o la sostenibilidad.

El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, defendió la iniciativa como una vía necesaria para retener el talento y facilitar el acceso a la financiación en un mercado donde el capital privado suele ser más cauto a la hora de asumir riesgos iniciales.

Riesgo sin exigencia de rentabilidad

El aspecto más destacado del programa radica en los criterios de éxito fijados por la institución. El Cabildo asume formalmente el alto riesgo de quiebra que caracteriza a las operaciones de capital riesgo, pero aclara en su presentación que la obtención de rentabilidad financiera no es el objetivo principal del fondo.

La corporación justifica esta exposición del dinero público argumentando que la meta es la generación de "valor público", el desarrollo económico y la creación de empleo cualificado en la isla, situando estos factores al margen del retorno directo de la inversión.