El Centro de Investigación Atmosférica de Izaña recibe el nombre del científico Emilio Cuevas

El Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, situado en la isla de Tenerife, ha sido rebautizado este jueves con el nombre de Emilio Cuevas. Con este gesto, las administraciones rinden un sentido homenaje a quien fuera director científico de las instalaciones y que falleció recientemente, recordando a un hombre que consagró su vida al desarrollo de este enclave con un esfuerzo incansable.

Al acto oficial de reconocimiento ha acudido la nueva titular del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno, Sara Aagesen. Asimismo, han estado presentes la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, además del delegado y el subdelegado del Ejecutivo central en la comunidad autónoma, Anselmo Pestana y Javier Plata.

Durante el encuentro, se ha dedicado un recuerdo profundamente emotivo a la trayectoria profesional y personal del físico canario. El testimonio de su mujer y sus hijas, Pepa, Mar y Gara, ha servido para subrayar su enorme compromiso social, una cualidad que le permitió convertir el observatorio en una auténtica referencia en la observación del clima a nivel mundial.

El evento institucional ha culminado con el descubrimiento de una placa en el exterior del edificio principal. La directora de la Agencia Estatal de Meteorología, Alicia López, ha tomado la palabra para destacar la figura de una persona a la que describió como brillante y apasionada por la investigación. Según la responsable estatal, el homenajeado supo detectar el potencial del complejo científico para darle un impulso extraordinario. "Una de sus mayores virtudes fue entender que los proyectos científicos no los hacen solo las instalaciones y los instrumentos, sino también las personas", sentenció.

López ha querido agradecer el gran legado dejado por el investigador, destacando que su labor lo ha erigido en un referente emblemático de la institución. Su empeño personal sirvió para fortalecer y garantizar la viabilidad de un observatorio que lleva más de un siglo en funcionamiento frente a toda clase de adversidades.

La familia del científico honró la memoria de un padre y marido que ejercía como un líder nato capaz de cautivar con su dinamismo. En su intervención, pusieron en valor su vocación generosa a la hora de compartir descubrimientos, dedicando innumerables horas a la divulgación académica y social. A pesar de la grave enfermedad que padeció en su etapa final, recalcaron que jamás perdió la ilusión por escribir y transmitir su conocimiento con el máximo rigor, permeando esta pasión en sus propias hijas.

Finalmente, la ministra Sara Aagesen clausuró la jornada elogiando una trayectoria volcada en el servicio público y la ciencia. Afirmó que el antiguo director no se limitó a gestionar el recinto, sino que lo transformó por completo junto a su equipo de colaboradores, dotando de prestigio a España y a Canarias en el ámbito del estudio atmosférico.