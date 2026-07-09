El Cinismo de Torres: Persigue la fuente de Tenerife y permite una Placa conmemorativa del 18 de Julio cerca de su casa

Ángel Víctor Torres demuestra una hipocresía absoluta y una falsedad inaceptable. El actual ministro de Memoria Democrática exige sumisión ideológica en Tenerife y amenaza con destruir el monumento de la avenida de Anaga con el poder del Gobierno central. Al mismo tiempo ignora la existencia de una placa conmemorativa del 18 de julio de 1951 situada a escasos cientos de metros del municipio que gobernó como alcalde durante ocho años y donde tiene su casa. Esta losa que exalta la fecha más importante del franquismo continúa intacta en la fuente pública del barrio de San Felipe. Torres, que fue alcalde de Arucas durante ocho años, conoce la geografía del norte de Gran Canaria a la perfección. Su pasividad ante esta placa situada tan cerca de su zona de influencia elimina su credibilidad política.

El Ejecutivo presiona al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para demoler una edificación con un significado histórico discutido por los expertos. La Fundación Juan de Ávalos define el conjunto de Anaga como un reconocimiento a la paz y niega cualquier dedicatoria a Francisco Franco. Torres rechaza estas explicaciones y ordena la demolición urgente en la isla tinerfeña. En contraste, el dirigente socialista jamás ha pedido al Ayuntamiento de Santa María de Guía la retirada del rótulo de San Felipe. El mármol con la fecha exacta del inicio del régimen militar permanece en su sitio a trece kilómetros del ayuntamiento donde Torres fue alcalde.

La política de memoria de este Ministerio es un engaño sustentado en el cálculo partidista. La ley obliga a todas las administraciones por igual y prohíbe las excepciones selectivas. Atacar a las autoridades de Santa Cruz de Tenerife por un monumento y omitir la permanencia de una placa franquista a diez minutos por carretera de Arucas es una ofensa directa a los ciudadanos. Ángel Víctor Torres carece de autoridad moral para imponer decisiones a otros gobiernos municipales. La legalidad exige actuaciones concretas y el ministro demuestra con sus actos que su nivel de firmeza cambia de forma descarada según el territorio afectado.