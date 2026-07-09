El Gobierno central se escuda en la prórroga de presupuestos para congelar el auxilio a La Palma

La burocracia se ha convertido en la segunda erupción para la isla de La Palma. Tres años después de que el volcán Tajogaite arrasara el motor económico del Valle de Aridane, los afectados siguen esperando que la maquinaria del Estado materialice sus promesas presupuestarias. El Gobierno de España ha comunicado este jueves que todavía estudiará la fórmula adecuada para transferir a Canarias los fondos pendientes destinados a culminar la reconstrucción.

El laberinto burocrático del Estado

El encuentro, celebrado entre representantes de Moncloa, el Ejecutivo autonómico y el colectivo agrícola Asepalma, evidenció la brecha entre los despachos y la economía real. El sector primario cifra sus necesidades de reconstrucción en 223 millones de euros. Por su parte, el Estado tiene pendiente el abono de una partida extraordinaria de 100 millones, un crédito que quedó congelado por la actual prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

La consejera canaria de Presidencia, Nieves Lady Barreto, recordó a Madrid que, aunque no exista un convenio firmado que obligue al Ministerio de Hacienda, el crédito ya figura en las cuentas prorrogadas y existe el precedente de 2023, cuando se habilitaron los pagos. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, instó al Ejecutivo central a buscar la vía para liberar esos 100 millones antes de que acabe el año.

El campo no puede vivir de promesas

Para el agricultor palmero, que necesita certezas financieras para volver a cultivar, las buenas intenciones institucionales no pagan facturas. Hernán Rodríguez, portavoz de Asepalma, resumió el sentir de un tejido productivo exhausto: los empresarios y trabajadores salen de la reunión sin estar satisfechos y sin una fecha concreta de ingreso.

"Los trabajos ya están paralizados porque no hay recursos", sentenció Rodríguez. La incertidumbre sobre cuándo llegará el dinero impide la planificación económica y la asunción de riesgos por parte de los agricultores, que no pueden permitirse dilatar más las obras en sus fincas.

La justificación de Moncloa

Frente a la parálisis del sector primario, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reiteró el "compromiso claro" del Estado. Torres justificó la demora argumentando que la prórroga de las cuentas públicas impide alargar automáticamente las partidas extraordinarias, lo que obliga al Gobierno a buscar vías alternativas de compensación.

El ministro defendió que ya se han cubierto las indemnizaciones por primera vivienda y parte del sector primario, pero admitió que queda trabajo por concluir. Mientras la Administración busca su "fórmula presupuestaria", el campo palmero sigue esperando que el papel se traduzca en capital real para poder levantar de nuevo la persiana de su economía.