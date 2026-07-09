El juego diario de la ONCE reparte casi un cuarto de millón en Gran Canaria

El sorteo diario de la organización de ciegos correspondiente a la jornada del 8 de julio ha traído la fortuna a las Islas Canarias, y más concretamente a la isla de Gran Canaria. La localidad de Vecindario, que pertenece al término municipal de Santa Lucía de Tirajana, se encuentra de enhorabuena tras confirmarse que se han repartido 245.000 euros entre varios de sus vecinos. Esta importante inyección económica es el resultado de la venta de siete fracciones agraciadas en dicho sorteo.

La principal responsable de repartir esta alegría entre los ciudadanos ha sido Eugenia Fátima Santana, una profesional que ejerce como agente vendedora de la institución desde el mes de diciembre del año 2011. Santana desempeña su labor comercial desde su quiosco habitual, el cual se encuentra ubicado en el número 211 de la conocida Avenida de Canarias, en pleno centro de Vecindario. Su esfuerzo y dedicación diaria se han visto recompensados al entregar a sus clientes estos siete billetes, cada uno de ellos dotado con una recompensa de 35.000 euros.

Conviene recordar a los participantes que el modelo del cupón diario pone en juego un premio mayor de 500.000 euros, destinado al poseedor del número exacto que también coincida con la serie extraída en los bombos. Además de esta codiciada cifra, la estructura de premios contempla 49 galardones de 35.000 euros para todos aquellos que acierten únicamente las cinco cifras del número ganador, que es exactamente la categoría que ha beneficiado a los afortunados compradores del municipio grancanario.

La cascada de recompensas económicas diseñada por la entidad no se detiene en las categorías principales. El sistema también incluye 450 premios de 250 euros para las cuatro primeras cifras y otros 450 premios idénticos para las cuatro últimas. Igualmente, se reparten 9.000 premios de 25 euros en el caso de acertar las tres últimas o las tres primeras cifras. A esto hay que sumar los premios de 6 euros para las dos primeras y últimas, y el tradicional reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por último, la organización recuerda que todos estos productos de lotería social se comercializan gracias al incansable trabajo de los más de 21.000 vendedores que componen su red en todo el territorio nacional. Asimismo, aquellos ciudadanos que opten por las nuevas tecnologías pueden adquirir sus números favoritos desde la página web oficial, así como en los distintos establecimientos colaboradores autorizados que apoyan la labor solidaria de la entidad.