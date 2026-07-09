El mundial podría dejar de celebrarse en Gran Canarias por culpa del Cabildo

El sueño de ver a Gran Canaria como sede del Mundial 2030 choca con la gestión pública. La licitación para la reforma del Estadio de Gran Canaria ha quedado desierta. Ninguna empresa privada está dispuesta a asumir un proyecto cuyos números, diseñados desde los despachos del Gobierno insular, simplemente no cuadran.

El presupuesto de 174,7 millones de euros y el estricto plazo de 36 meses propuesto por el pacto de Nueva Canarias y PSOE ignoran la coyuntura económica actual. El sector privado no asume obras a pérdidas. Los sobrecostes derivados de la insularidad y la inflación en los materiales de construcción son factores que la Administración ha decidido obviar al establecer las condiciones del concurso, dinamitando el interés empresarial.

Los responsables directos

Desde la oposición, el Partido Popular ha puesto voz a este despropósito. Su portavoz, Miguel Jorge, señala el evidente peligro que corre la sede mundialista y pone el foco en el gasto político improductivo. A finales del año pasado, el Cabildo creó y asignó el cargo de director insular de ejecución del nuevo estadio. Un puesto directivo que, a la vista de que no hay obra que ejecutar ni empresas que la asuman, resulta un gasto inútil para el contribuyente.

Ante este escenario, la Administración se encuentra en un callejón sin salida. La Ley de Contratos del Sector Público es clara y cierra la puerta a un procedimiento negociado sin publicidad si se pretende aumentar el presupuesto. La única vía para hacer atractivo el proyecto pasa por elevar el coste base, lo que exige iniciar un nuevo y tedioso proceso burocrático que pone contra las cuerdas el plazo límite de julio de 2029 exigido por la FIFA.

Se podría perder el Mundial en Gran Canaria

El fracaso de la licitación del proyecto "La Nube" empieza a resquebrajar los consensos políticos. Coalición Canaria ya advierte que retirará su apoyo si adaptar el recinto a las exigencias de la FIFA convierte la obra en un pozo sin fondo, recordando que las necesidades reales de los aficionados grancanarios no requieren el nivel de gasto de un evento internacional. Por su parte, Vox exige explicaciones inmediatas al consejero de Deportes sobre las deficiencias del contrato.

Gran Canaria se asoma a la pérdida de un escaparate económico e internacional único por la incapacidad de sus dirigentes para alinear el gasto público con la realidad del mercado.