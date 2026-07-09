El Parlamento respalda la concesión de la Medalla de Oro de Canarias para el artista Pepe Dámaso

El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado un paso fundamental para rendir tributo a una de las figuras más preclaras y universales de la cultura insular. La Cámara autonómica ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL), promovida originalmente por el Grupo Parlamentario Popular, para solicitar formalmente al Gobierno regional la concesión de la Medalla de Oro de Canarias a José Dámaso Trujillo, artísticamente conocido por todos como Pepe Dámaso. Este merecido galardón busca consagrar de manera institucional el reconocimiento a su extraordinaria trayectoria profesional, así como su impagable aportación al enriquecimiento del patrimonio cultural y a la proyección internacional de la identidad y la idiosincrasia canarias.

Siete décadas de genialidad multidisciplinar que traspasan fronteras

La iniciativa parlamentaria aprobada pone en un altar la figura de Pepe Dámaso, catalogándolo sin rodeos como uno de los creadores más destacados, prolíficos e influyentes de todo el archipiélago. El texto de la propuesta hace un recorrido de justicia por su dilatada carrera, recordando que ha ejercido con maestría como pintor, escultor, muralista, grabador, cineasta, ilustrador, diseñador, fotógrafo y poeta. A lo largo de más de siete décadas de incansable actividad creativa, su desbordante obra ha llevado la esencia, la luz y las raíces de la cultura canaria a los escenarios artísticos más exigentes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Un expediente impecable que reúne méritos más que suficientes

Asimismo, la propuesta debatida en el Parlamento regional resalta la interminable lista de reconocimientos y distinciones que el artista ha ido cosechando a lo largo de su vida gracias a su genialidad. El documento defiende con firmeza que el creador reúne méritos más que de sobra para ser distinguido con una de las máximas condecoraciones oficiales que concede la Comunidad Autónoma. Con este respaldo en la Cámara, las islas saldan una deuda histórica con un artista multidisciplinar cuya obra no solo es un orgullo para los canarios, sino un pilar fundamental e imprescindible para entender el arte contemporáneo de las islas.