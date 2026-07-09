El PP denuncia que el Ayuntamiento de La Laguna destina más de un millón de euros a las Fiestas del Cristo

El debate en torno a la gestión de los recursos públicos se traslada al ámbito municipal en San Cristóbal de La Laguna. El portavoz del Partido Popular en la Corporación, Juan Antonio Molina, ha comparecido para denunciar lo que considera un coste elevado en la programación de las 'Fiestas del Cristo 2026: 100 Años de Tradición Institucional'. Según los datos aportados por la formación popular, el presupuesto total de los actos previstos supera el millón de euros. Molina ha acusado formalmente al grupo de Gobierno local, compuesto por el PSOE y Coalición Canaria, de utilizar esta efeméride histórica como un "escaparate de gasto desproporcionado" con fines presuntamente electoralistas.

El PP desgrana el presupuesto de campañas de medios a actos conmemorativos

En su análisis de las cuentas locales, el líder de los populares laguneros ha puesto el foco sobre varias partidas específicas del presupuesto municipal que, según su criterio, son difíciles de justificar ante los vecinos. Entre las cifras señaladas por el Partido Popular destaca una partida de 26.800 euros consignada para la organización de una rueda de prensa, así como 115.000 euros para el desarrollo de una gala conmemorativa. El desglose de la denuncia también incluye 105.000 euros destinados a campañas en medios de comunicación, 85.600 euros para un espectáculo pirotécnico y 63.900 euros para la tradicional cabalgata, sumando cuantías que la oposición considera alejadas de las prioridades de los barrios.

Solicitud de transparencia sobre las prioridades económicas locales

La denuncia del Partido Popular concluye señalando una coincidencia en los documentos presupuestarios, donde la cuantía asignada a las fiestas coincide con el millón de euros destinado al Fondo de Contingencia municipal. Aunque desde las filas populares se aclara que no se afirma una relación directa entre ambos fondos, sí han exigido al ejecutivo local que explique con "absoluta transparencia" cuáles son sus prioridades de gasto. El concejal popular cerró su intervención apelando a la responsabilidad de las administraciones para que los impuestos se administren con rigor, demandando explicaciones formales sobre los criterios económicos de la festividad.