El premio de 5.000 euros que perderás si estudiaste en Canarias y tu universidad no te inscribe a tiempo.

El esfuerzo en las aulas tiene una recompensa tangible. Tras años de estudio, renuncias y disciplina, los alumnos canarios con los expedientes más brillantes tienen la oportunidad de ver reconocido su trabajo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha activado la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera, una línea impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que otorga 5.000 euros a la excelencia.

La partida total asciende a 1,74 millones de euros. Sin embargo, para los egresados de instituciones como la Universidad de La Laguna (ULL) o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), conseguir este importe exige sortear un laberinto administrativo donde la proactividad es vital.

El obstáculo principal: el alumno no puede solicitarlo

El BOE es claro en este punto: las candidaturas no las presentan los alumnos, sino las propias Universidades españolas donde concluyeron sus estudios oficiales de Grado.

Esto obliga a los jóvenes talentos canarios a contactar de inmediato con las secretarías de sus facultades para garantizar que su expediente entra en el circuito oficial y no queda en el olvido por falta de gestión.

Quién puede aspirar a los 5.000 euros

La convocatoria se estructura en régimen de concurrencia competitiva, premiando a las mejores notas medias dentro de cada rama de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Ciencias, e Ingeniería y Arquitectura). Los requisitos para entrar en la criba son:

Haber finalizado un título universitario oficial de Grado en una Universidad española.

Pertenecer a una de las siguientes seis promociones: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 o 2024-2025 .

Superar la nota media mínima establecida por el Ministerio para cada rama específica.

Se repartirán hasta un máximo de 58 premios por cada curso académico evaluado.

Una cuenta atrás de 20 días hábiles

El reloj ya corre para las Universidades canarias y sus antiguos alumnos. El plazo de presentación de candidaturas es de 20 días hábiles a contar desde el 10 de julio de 2026. Descontando fines de semana, la ventana de oportunidad se cerrará en torno al 6 de agosto, siempre que el calendario de festivos no altere el cómputo final.

Todo el proceso debe canalizarse mediante la sede electrónica del Ministerio, donde las instituciones académicas deberán rellenar los anexos correspondientes y designar a un representante. Para el estudiante canario que cumple con el expediente exigido, la directriz es simple: revisar la nota de corte en el BOE y exigir a su Universidad que tramite su solicitud antes de que expire el plazo.